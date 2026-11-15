Gajan dostal šancu o úroveň vyššie. Rockford ho povolal do AHL

Slovenský hokejový brankár Adam Gajan sa presunul zo zámorskej ECHL do vyššej AHL. Vedenie Rockfordu IceHogs, farmárskeho tímu Chicaga Blackhawks, ho v sobotu povolalo z Indy Fuel.
Dvadsaťdvaročný brankár odchytal v prebiehajúcej sezóne ECHL deväť zápasov s priemerom 2,86 inkasovaného gólu na stretnutie a úspešnosťou zákrokov 89,3 percenta.
Gajan absolvoval profesionálnu premiéru v drese Rockfordu v apríli 2026, keď zneškodnil 36 z 39 striel. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej webovej stránke.
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