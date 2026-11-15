Gajan dostal šancu o úroveň vyššie. Rockford ho povolal do AHL

Adam Gajan.
Adam Gajan. (Autor: TASR)
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TASR|15. nov 2026 o 09:52
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V drese Rockfordu absolvoval Gajan profesionálnu premiéru už v apríli, keď zneškodnil 36 z 39 striel.

Slovenský hokejový brankár Adam Gajan sa presunul zo zámorskej ECHL do vyššej AHL. Vedenie Rockfordu IceHogs, farmárskeho tímu Chicaga Blackhawks, ho v sobotu povolalo z Indy Fuel.

Dvadsaťdvaročný brankár odchytal v prebiehajúcej sezóne ECHL deväť zápasov s priemerom 2,86 inkasovaného gólu na stretnutie a úspešnosťou zákrokov 89,3 percenta.

Gajan absolvoval profesionálnu premiéru v drese Rockfordu v apríli 2026, keď zneškodnil 36 z 39 striel. Informoval o tom klub na svojej oficiálnej webovej stránke.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Adam Gajan.
    Adam Gajan.
    Gajan dostal šancu o úroveň vyššie. Rockford ho povolal do AHL
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