Návraty domov sú správnym krokom. Nebuďme ješitní a nevravme, že sú starí, vyzýva Spilar

Tomáš Jurčo počas mediálneho brífingu hokejistov HC Košice.
Tomáš Jurčo počas mediálneho brífingu hokejistov HC Košice. (Autor: TASR)
Samuel Grega|15. sep 2026 o 14:50
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Jazýčkom na váhach pre návrat Tomáša Jurča do Košíc bol očakávaný prírastok.

Hokejisti HC Košice vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy proti poslednému mužstvo minulého ročníka – Prešovu. Podobne ako vlani, mužstvo je až na dvoch Ukrajincov zložené zo Slovákov.

Zámorské mená sú len na lavičke – hlavný tréner Dan Ceman a jeho asistent Brent Sullivan.

Minulý rok Oceliari podávali aj so slovenským výberom výborné výkony a obsadili tretie miesto. Po sezóne však odišli mnohé opory klubu - najproduktívnejší Šimon Petráš, druhý Filip Krivošík, kapitán Michal Chovan či mladík Peter Repčík.

Jurčo chcel byť doma kvôli bábätku

Mužstvo sa obmenilo a jeho najvýraznejším menom bude bývalý reprezentant a hráč NHL Tomáš Jurčo.

„Tomáš s nami trénoval posledné štyri či päť sezón a máme spolu veľmi nadštandardné vzťahy. Myslím si, že jazýčkom na váhach bola skutočnosť, že s rodinou čakajú prírastok a chcel byť doma,“ vysvetľoval dôvody jeho príchodu športový manažér Gabriel Spilar počas podujatia s názvom Tipsport liga je späť.

„Pevne verím, že mu vytvoríme to najlepšie zázemie na to, aby sa u nás cítil dobre a podával výkony, ktoré od neho všetci, vrátane neho samotného, očakávame. Hokej je však kolektívny šport a verím, že zaberieme ako celý tím a bude to pre nás opäť úspešný ročník.“

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33-ročný krídelník sa domov vracia po 17 rokoch. Posledných päť sezón strávil v KHL. Kvalita ruskej súťaže je momentálne miernou neznámou. Spilar sa však spolieha na to, že Jurčo bude jasným lídrom:

„O jeho formu nemám žiadne obavy. Je to vynikajúci hokejista a hráč extra triedy, takže sa naňho v tíme všetci veľmi tešíme.“

Netvrďme, že sú starí, buďme za nich radi

Jurčo je jedným z viacerých známych slovenských mien, ktoré sa vracajú domov. Okrem neho na extraligových ľadoch nastúpia aj Július Hudáček, Marek Ďaloga, Adrián Holešinský, Šimon Latkóczy a na pár zápasov aj Peter Cehlárik.

„Stále sa porovnávame s inými súťažami. Vidíme českú ligu, kde sú veľké financie a chodia tam hráči zo Švajčiarska, či dokonca z AHL a NHL. Myslím si, že návraty týchto chlapcov by mohli byť prvým krokom správnym smerom,“ povedal Spilar, ktorý v príchode týchto hráčov vidí potenciál na zvýšenie kvality súťaže.

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„Hlavne by sme k tomu nemali pristupovať ješitne a tak, ako to býva na Slovensku - že mnohí ľudia budú neprajní a začnú tvrdiť, že na to už nemajú alebo že sú starí. Buďme za nich radi. Buďme vďační, že tu hrajú. Každý jeden z nich by mal určite ponuky aj zo zahraničia.“

Očakáva ročník s jednou z najvyšších úrovní

V minulosti sa na Slovensko vrátili viaceré hviezdy z NHL ako napríklad Michal Handzuš či Žigmund Pálffy. Spilar by však rád v lige videl aj mladších slovenských hráčov.

„Môže to byť prvý krok k tomu, aby sa aj mladší hráči vracali domov a pomáhali posúvať našu ligu do popredia. Myslím si, že naša súťaž vôbec nie je zlá. Som presvedčený, že nadchádzajúca sezóna bude mimoriadne kvalitná. Očakávam, že nás čaká ročník s jednou z najvyšších úrovní v histórii ligy," predpokladá manažér HC Košice.

Sezóna 2025/26 začne 15. septembra a základná časť bude trvať do 7. marca.

V prvom kole sa Poprad stretne so Spišskou Novou Vsou, Banská Bystrica so Zvolenom, Košice s Prešovom, Žilina s Trenčínom, Liptovský Mikuláš s Michalovcami a Nitra so Slovanom Bratislava.

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