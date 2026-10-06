VIDEO: Nitra utrpela vo Švajčiarsku vysokú prehru. Presadil sa len kritizovaný hráč

Hokejová Liga majstrov - 5. kolo
HC Fribourg-Gottéron- HK Nitra 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)
Góly: 11. Streule, 20. Börgstrom (Richard), 34. Schmid (Hedlund, Čečekovas), 44. Rose (Bertschy), 49. Walser (Etter), 53. Reber - 7. Pollock (Timašov)
Rozhodovali: MacFarlane (USA), Ruprecht - Schlegel, Humair (všetci Švajč.), vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.
Fribourg-Gottéron: Galley - Seiler, Streule, Jecker, Nemeth, Rathgeb, Grangier, Siffert, Čečekovas - Hedlund, Schmid, Dorthe - Etter, Walser, Marchon - Bertschy, de la Rose, Taibel - Richard, Börgstrom, Reber
HK Nitra: Marinov - Osburn, Mezei, Bača, Stacha, Vitaloš, Kalman, Michálik - Paulovič, Pollock, Timašov - Lacka, Hrnka, Jackson - Turanský, Chrenko, Molnár - Kováč, Bajtek, Lašš
Hokejisti HK Nitra prehrali v utorkovom zápase 5. kola Ligy majstrov na ľade švajčiarskeho tímu HC Fribourg-Gottéron vysoko 1:6. Jediný gól Nitry strelil v 7. minúte Brett Pollock.
Zverenci trénera Erika Čaládiho majú na konte päť bodov a stále majú šancu postúpiť do osemfinále medzi elitnú šestnástku.
Účinkovanie v základnej časti uzavrú 13. októbra o 18.00 h domácim duelom proti švédskemu Rögle Ängelholm.
VIDEO: Gól Nitry v zápase s Fribourgom
Priebeh zápasu
Nitrania začali aktívne a mohli sa rýchlo ujať vedenia, no Lašš neprekonal Galleyho. V 7. minúte však Pollock využil zaváhanie obrany Fribourgu a otvoril skóre.
Domáci odpovedali v 11. minúte, keď po strele švihom vyrovnal Streule. Fribourg mohol následne pridať druhý gól, no pri šanci Bertschyho Nitru podržal Marinov.
Na konci tretiny však kapituloval po strele Börgstroma. V úvode druhej časti hry nepremenil pri oslabení veľkú šancu na vyrovnanie Paulovič.
V 30. minúte Osburn fauloval unikajúceho Hedlunda. Ten následné trestné strieľanie nepremenil, v 34. minúte však zvýšil náskok Fribourgu Schmid.
Šance Nitry na bodový zisk definitívne zmaril v 44. minúte Rose po prihrávke Bertschyho spoza bránky. Dominanciu Fribourgu ešte podčiarkli ďalšími gólmi Walser a Reber.
Hlasy po zápase
Erik Čaládi, tréner Nitry: „S výkonom som celkom okej. Dve tretiny sme boli na puku, mali šance a neboli horším tímom. Vo viacerých momentoch sme dobre manažovali puk. Žiaľ, chyby, ktoré sa nám dejú, sa nám už nemôžu stávať. To nás stálo výsledok. Pred treťou tretinou sme si povedali, čo chceme hrať, ale nedodržiavali sme to.“