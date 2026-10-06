ONLINE: Fribourg-Gottéron - HK Nitra dnes, Liga majstrov LIVE (5. kolo)

Hokejisti tímov Fribourg-Gottéron a HK Nitra dnes hrajú zápas 5. kola Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: Fribourg-Gottéron - HK Nitra (hokej, Liga majstrov, výsledky, utorok, naživo)
Liga majstrov 2026/2027
06.10.2026 o 19:45
5. kolo
Fribourg
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola ligovej fázy Hokejovej ligy majstrov, v ktorom sa proti sebe postavia Fribourg-Gottéron a HK Nitra.
Fribourg-Gottéron je momentálne na 13. mieste so šiestimi bodmi a skóre 12:11. Švajčiarsky tím v úvode súťaže zdolal Graz 4:1 a KAC Klagenfurt 3:1, následne však prehral s Plzňou 2:4 a Mannheimom 3:4. Do zápasu s Nitrou tak vstúpi po troch víťazstvách v posledných štyroch domácich stretnutiach v domácej súťaži.
HK Nitra má po štyroch kolách päť bodov a skóre 9:12, čo jej momentálne stačí na 16. miesto. Nitrania začali CHL dvoma prehrami, keď doma podľahli Skellefteå 1:6 a Växjö 1:3. Potom však prišla výrazná zmena, keď najskôr zvíťazili v KooKoo 4:1 a následne zdolali aj SaiPu 3:2 po predĺžení.
Fribourg-Gottéron je momentálne na 13. mieste so šiestimi bodmi a skóre 12:11. Švajčiarsky tím v úvode súťaže zdolal Graz 4:1 a KAC Klagenfurt 3:1, následne však prehral s Plzňou 2:4 a Mannheimom 3:4. Do zápasu s Nitrou tak vstúpi po troch víťazstvách v posledných štyroch domácich stretnutiach v domácej súťaži.
HK Nitra má po štyroch kolách päť bodov a skóre 9:12, čo jej momentálne stačí na 16. miesto. Nitrania začali CHL dvoma prehrami, keď doma podľahli Skellefteå 1:6 a Växjö 1:3. Potom však prišla výrazná zmena, keď najskôr zvíťazili v KooKoo 4:1 a následne zdolali aj SaiPu 3:2 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:45.