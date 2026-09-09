Bruins si poistili talent na sedem rokov. Útočník: Veríme, že sa môžeme vrátiť k víťazstvám

Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins podpísal sedemročný kontrakt v hodnote 50,4 miliónov dolárov s Fraserom Mintenom.
Zmluva vojde v platnosť na budúcu sezónu a dvadsaťdvaročnému útočníkovi prinesie 7,2 milióna ročne.
Minten odohral v uplynulom ročníku všetkých 82 zápasov základnej časti, pričom si vytvoril osobné maximá v počte gólov (17), asistencií (18) aj bodov (35). Zároveň bol najlepší v hodnotení plus/mínus všetkých nováčikov (+21).
„Som nadšený, že budem ďalších sedem rokov hrať za Bruins. Odkedy som tu, milujem všetko, fanúšikov, mesto, organizáciu, kultúru, ktorá tu je, históriu víťazstiev.
Veríme, že sa k tomu môžeme vrátiť, takže som nesmierne rád, že sme sa dohodli na dlhý čas,“ povedal.
Mintena si vybralo z 38. miesta draftu v roku 2022 Toronto, no Maple Leafs ho v marci 2025 poslali spolu s výbermi v drafte do Bostonu výmenou za obrancu Brandona Carla.
„Sme nadšení, že sme s Fraserom podpísali dlhodobú zmluvu. Odkedy sa pripojil k našej organizácii, tak neustále rastie a získava si čoraz väčšiu dôveru svojich spoluhráčov a trénerov.
Jeho hokejový cit, súťaživosť, zodpovedná obojstranná hra a ofenzívny rast z neho robia cenného hráča pre náš tím.
Ide o vzájomný dlhodobý záväzok, ktorý odráža našu dôveru vo Frasera a dôležitú úlohu, ktorú bude mať, ako aj Fraserovu vieru v pokrok nášho tímu,“ povedal generálny manažér Bruins Don Sweeney.