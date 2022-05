Favoriti budú trpieť, vraví pred zápasom so Slovákmi tréner Francúzska Bozon

HELSINKI. Slovenskí hokejisti by mali vo svojom otváracom zápase na MS v Helsinkách potvrdiť úlohu favorita.

Toho istého súpera zdolali aj o rok skôr na MS v Kodani po výsledku 3:1.

Hokejisti z krajiny galského kohúta naposledy zdolali Slovákov v roku 2018 na turnaji Euro Hockey Challenge v Piešťanoch, keď zvíťazili 3:2.

Celkovo obaja súperi nastúpili proti sebe v 34 dueloch. Slováci zvíťazili v 25 zápasoch, v troch sa zrodila remíza a šesť duelov zvládli lepšie Francúzi.

V prospech Slovenska logicky hovorí aj celkové skóre 144:61.

Preradenie im zdvihlo sebavedomie

Pôvodne mali slovenskí hokejisti nastúpiť vo svojom prvom zápase proti Rusku, no po vylúčení "zbornej" z turnaja ich organizátori nahradili Francúzmi.

"Toto preradenie do elitnej kategórie nám zdvihlo sebavedomie a hráči sú dobre nastavení. No vieme, že v A-kategórii má každý tím skvelú dynamiku a my musíme zo seba vydať všetko.