Florida získala nového brankára. Z Vegas prichádza finalista Stanley Cupu

Švajčiarsky hokejový gólman Akira Schmid podpísal v NHL dvojročnú zmluvu s Floridou. Panthers o dohode informovali na klubovom webe.
Podľa serveru puckpedia.com vynesie kontrakt Schmidovi celkovo štyri milióny dolárov (takmer 85 miliónov korún).
Dvadsaťšesťročný vicemajster sveta z predvlaňajšieho šampionátu v Prahe a Ostrave pomohol v uplynulom ročníku Vegas k úspešnej sezóne, v ktorej Golden Knights došli až do finále Stanleyho pohára.
V základnej časti nastúpil do 34 zápasov, vychytal 16 výhier, v priemere inkasoval 2,59 gólu na zápas pri úspešnosti zásahov 89,3 percenta, dvakrát udržal čisté konto. Reprezentoval aj na olympijskom turnaji v Miláne.
Po sezóne vypršala Schmidovi dvojročná zmluva s ročným príjmom 875 tisíc dolárov a stal sa chráneným voľným hráčom. Florida získala rodáka z Bernu koncom júna výmenou za voľbu v treťom kole draftu 2028.
Celkovo nastúpil Schmid, ktorého si do NHL vybralo na drafte 2018 New Jersey zo 136. miesta, v základnej časti NHL do 82 duelov a pomohol ku 32 víťazstvám. Má za ten čas priemer 2,66 obdržanej bránky na stretnutie, úspešnosť 89,8 percenta a tri zápasy dochytal s čistým kontom.
V play off zasiahol do desiatich stretnutí s priemerom 2,26 a úspešnosťou 92,4 percenta. Pomohol k štyrom výhram a dvakrát uhájil nulu.
V tíme Panthers, ktorí získali vlani a predvlani Stanleyho pohár, ale v minulej sezóne nepostúpili do play off, vytvoria Schmid dvojicu so šesťdesiattriročným Švédom Jacobom Markströmom.