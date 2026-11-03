Aj druhé fínske mesto sa vzdá organizovania MS juniorov. Dôvodom je Rusko

Fínske mesto Tampere sa vzdá spoluorganizovania MS hokejistov do 20 rokov na prelome rokov 2027 a 2028, ak sa na šampionáte predstaví počas trvania vojny aj ruská reprezentácia.
Pridalo sa tak k druhému hostiteľskému mestu Turku, ktoré rovnaký postoj oznámilo už v pondelok.
V utorok to pre fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle potvrdil primátor mesta Ilmari Nurminen.
„Jednoznačný postoj mesta Tampere je, že tím reprezentujúci Rusko nebude hrať v Tampere. Je to pre nás úplne jasné,“ vyhlásil Nurminen.
Ten dúfa, že riešenie sa podarí nájsť na celoštátnej úrovni. Podľa jeho slov predstavitelia mesta v uplynulých dňoch intenzívne diskutovali s fínskym hokejovým zväzom a štátnymi orgánmi.
Cieľom rokovaní je nájsť spoločný postup, ktorý zabráni účasti ruských športovcov. Jednou z možností je aj odmietnutie udelenia víz.
Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová už počas víkendu vyhlásila, že ruskí športovci nebudú mať v budúcom roku prístup do Fínska, ak Rusko bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine.
Fínsky hokejový zväz sa začiatkom tohto týždňa postavil na čelo iniciatívy spoločného bloku krajín, ktoré odmietajú nastúpiť proti Rusku na budúcoročných MS mužov v Nemecku. K Fínsku sa následne pridali už aj Švédsko, Nórsko, Dánsko a Česko.
Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a zrušil rozhodnutie o jej vylúčení zo svetových šampionátov v sezóne 2026/2027.
Svetová federácia vyjadrila s verdiktom nesúhlas, no oznámila, že ho bude rešpektovať. Zároveň upozornila na komplikácie pri organizácii už naplánovaných turnajov.