Aj druhé fínske mesto sa vzdá organizovania MS juniorov. Dôvodom je Rusko

Tampere.
Tampere. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. nov 2026 o 19:23
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Potvrdil to Ilmari Nurminen, primátor mesta Tampere.

Fínske mesto Tampere sa vzdá spoluorganizovania MS hokejistov do 20 rokov na prelome rokov 2027 a 2028, ak sa na šampionáte predstaví počas trvania vojny aj ruská reprezentácia.

Pridalo sa tak k druhému hostiteľskému mestu Turku, ktoré rovnaký postoj oznámilo už v pondelok.

V utorok to pre fínskeho verejnoprávneho vysielateľa Yle potvrdil primátor mesta Ilmari Nurminen.

„Jednoznačný postoj mesta Tampere je, že tím reprezentujúci Rusko nebude hrať v Tampere. Je to pre nás úplne jasné,“ vyhlásil Nurminen.

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Ten dúfa, že riešenie sa podarí nájsť na celoštátnej úrovni. Podľa jeho slov predstavitelia mesta v uplynulých dňoch intenzívne diskutovali s fínskym hokejovým zväzom a štátnymi orgánmi.

Cieľom rokovaní je nájsť spoločný postup, ktorý zabráni účasti ruských športovcov. Jednou z možností je aj odmietnutie udelenia víz.

Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová už počas víkendu vyhlásila, že ruskí športovci nebudú mať v budúcom roku prístup do Fínska, ak Rusko bude pokračovať vo vojne proti Ukrajine.

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Fínsky hokejový zväz sa začiatkom tohto týždňa postavil na čelo iniciatívy spoločného bloku krajín, ktoré odmietajú nastúpiť proti Rusku na budúcoročných MS mužov v Nemecku. K Fínsku sa následne pridali už aj Švédsko, Nórsko, Dánsko a Česko.

Športový arbitrážny súd (CAS) v piatok vyhovel odvolaniu Ruskej hokejovej federácie a zrušil rozhodnutie o jej vylúčení zo svetových šampionátov v sezóne 2026/2027.

Svetová federácia vyjadrila s verdiktom nesúhlas, no oznámila, že ho bude rešpektovať. Zároveň upozornila na komplikácie pri organizácii už naplánovaných turnajov.

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    Tampere.
    Tampere.
    Aj druhé fínske mesto sa vzdá organizovania MS juniorov. Dôvodom je Rusko
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