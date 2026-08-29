Skúsený obranca uspel na skúške v Poprade. S klubom podpísal ročnú zmluvu

Filip Mezovský (Liptovský Mikuláš).
Filip Mezovský (Liptovský Mikuláš). (Autor: TASR)
TASR|29. aug 2026 o 16:13
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V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 445 zápasov.

Slovenský hokejový obranca Filip Mezovský uspel na skúške v HK Poprad a s vedením „kamzíkov“ podpísal ročnú zmluvu s opciou. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.

Tridsaťtriročný obranca strávil prakticky celú doterajšiu kariéru v Liptovskom Mikuláši. V uplynulej sezóne 2025/2026 nastupoval aj v drese Detvy v tretej najvyššej súťaži.

V slovenskej extralige doteraz odohral celkovo 445 zápasov.„Filip k nám prišiel na skúšku a rozhodli sme sa mu ponúknuť zmluvu, pretože prišiel výborne fyzicky pripravený. Charakterovo aj hokejovo zapadá do nášho tímu.

Reagujeme aj na to, že máme zranených troch obrancov a potrebujeme väčšiu šírku v defenzíve,“ uviedol športový manažér HK Poprad Richard Stehlík.

Tipsport liga

Filip Mezovský (Liptovský Mikuláš).
Filip Mezovský (Liptovský Mikuláš).
Skúsený obranca uspel na skúške v Poprade. S klubom podpísal ročnú zmluvu
dnes 16:13
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