Fiala hlási posun po vážnom zranení. Kedy sa vráti do zápasu?

Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22).
Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22). (Autor: TASR/AP)
TASR|5. okt 2026 o 21:19
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Utrpel viacnásobné zlomeniny počas zápasu Švajčiarska proti Kanade na ZOH 2026.

Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala urobil ďalší krok k návratu po vážnom zranení ľavej nohy. Tridsaťročný útočník sa už opäť zapojil do tréningového procesu vo svojom klube zámorskej NHL Los Angeles Kings.

Zatiaľ však korčuľoval individuálne a do spoločného tréningu mužstva sa ešte nezapojil. Termín jeho možného nasadenia do zostavy zatiaľ klub presnejšie nestanovil.

Fiala utrpel viacnásobné zlomeniny v dolnej časti ľavej nohy počas februárového zápasu Švajčiarska proti Kanade na ZOH 2026.

Po súboji pri mantineli s Tomom Wilsonom, ktorý mu následne spadol na nohu, ho museli z ľadu odniesť na nosidlách. V Miláne potom absolvoval operáciu a vynechal zvyšok základnej časti NHL.

Jeho rekonvalescencia sa v lete skomplikovala. Kings v septembri oznámili, že Fiala podstúpil ďalší zákrok súvisiaci s pôvodnou operáciou, a preto nestihol začiatok tréningového kempu.

Klub vtedy uviedol, že ďalší harmonogram návratu určí podľa priebehu liečby. Fiala odohral v minulej sezóne za Los Angeles 56 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral 40 bodov za 18 gólov a 22 asistencií.

V ročníku predtým si vytvoril osobné maximum 35 gólov. V NHL má celkovo 528 bodov (229+299) v 707 dueloch za Nashville Predators, Minnesotu Wild a Los Angeles.

Kings čaká v utorok domáci zápas proti Floride Panthers. Informoval portál TSN.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22).
Anže Kopitar (11) a Kevin Fiala (22).
Fiala hlási posun po vážnom zranení. Kedy sa vráti do zápasu?
dnes 21:19
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