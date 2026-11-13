Fehérváry góly nepotrebuje. Pre Washington je dôležitejší než Ovečkin, tvrdí expert

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry si vyslúžil pochvalu od renomovaného zámorského novinára Dana Rosena.
Ten ho v hodnotení na oficiálnom webe NHL označil za hráča Washingtonu Capitals s najväčším vplyvom na mužstvo spomedzi hokejistov narodených mimo Severnej Ameriky.
V tejto kategórii ho uprednostnil dokonca aj pred ruským kanonierom Alexandrom Ovečkinom.
Portál nhl.com pri príležitosti Global Series vo Fínsku pripravil vo štvrtok špeciálne vydanie pravidelného rebríčka Super 16.
Jeho autori tentoraz pri jednotlivých kluboch vyzdvihli hráčov narodených mimo Severnej Ameriky, ktorí majú najvýraznejší podiel na výkonoch svojich tímov.
Rosen pri Washingtone poukázal na to, že hoci je Ovečkin historicky najvýznamnejšou postavou Capitals, v prebiehajúcej sezóne má podľa neho väčší vplyv na mužstvo práve slovenský obranca.
„V jeho hre nie je nič efektné ani okázalé, ale má svoju hodnotu,“ napísal Rosen o Fehérvárym.
Vyzdvihol predovšetkým jeho defenzívnu prácu, keďže slovenský reprezentant zohráva spomedzi korčuliarov Washingtonu najvýznamnejšiu úlohu pri oslabeniach a pravidelne nastupuje proti najlepším útočníkom súperov.
Podľa novinára Capitals potrebujú, aby si tieto výkony udržal a ešte ich zlepšil, ak chcú v tejto sezóne postúpiť do play off.
Rosen pritom upozornil na výrazný kontrast medzi oboma hráčmi. Štyridsaťjedenročný Ovečkin, ktorý má na konte 930 gólov v základnej časti NHL, zaznamenal do zverejnenia hodnotenia v aktuálnej sezóne jediný presný zásah.
Fehérváry dovtedy neskóroval a na bránku vyslal iba šesť striel. Jeho prínos však podľa Rosena nespočíva v ofenzívnej produktivite, ale najmä v spoľahlivej práci v obrannom pásme.
Washington obsadil vo štvrtkovom vydaní rebríčka Super 16 štrnáste miesto s bilanciou desať víťazstiev a šesť prehier.
V porovnaní s predchádzajúcim týždňom si polepšil o dve priečky. V hodnotení sa dostal do popredia aj ďalší slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, ktorého novinár Jean-François Chaumont vybral za najvýznamnejšieho hráča Montrealu narodeného mimo Severnej Ameriky.
Vyzdvihol jeho pôsobenie v prvom útoku po boku Nicka Suzukiho a Colea Caufielda i v elitnej presilovkovej formácii Canadiens.
Tabuľky NHL
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