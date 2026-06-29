Faith sa stal asistentom trénera v Poprade, pôvodne mal pôsobiť v Nemecku

Novým asistentom hlavného trénera hokejistov HK Poprad Ladislava Čiháka sa stal Juraj Faith. Päťdesiatročný kouč sa vracia pod Tatry, kde už v minulosti pôsobil ako hráč.
Klub zároveň oznámil koniec doterajšieho asistenta Ivana Droppu.
Športový manažér Richard Stehlík uviedol, že výber asistenta bol na hlavnom trénerovi: „Hľadali sme rôzne možnosti asistenta trénera k Láďovi Čihákovi. Dali sme mu na výber z viacerých kandidátov a Láďo sa rozhodol práve pre Juraja Faitha.
Sme radi, že sa nám ho podarilo podpísať. Je to tréner, ktorý má bohaté skúsenosti či už z postu hlavného trénera alebo asistenta, a veríme, že bude pre náš realizačný tím veľkým prínosom.“
Faith priznal, že pôvodne mal pokračovať v Nemecku, napokon však uprednostnil návrat do slovenskej Tipsport ligy.
„Bol som už dohodnutý s Freiburgom, ale po telefonáte od vedenia Popradu a stretnutí s Rišom Stehlíkom, Radom Suchým a hlavným trénerom Vlaďom Čihákom som sa rozhodol akceptovať túto ponuku. Teším sa na robotu v Poprade a návrat do extraligy. Mám to blízko domov, čo bol jeden z dôležitých faktorov.
V Poprade som pôsobil ako hráč trikrát a veľmi sa teším, že tu budem pôsobiť aj ako tréner. Som otvorený každej robote a teším sa na začiatok sezóny, keď vykorčuľujeme na ľad,“ povedal nový asistent pre klubový web.
Faith po skončení hráčskej kariéry pôsobil pri mládeži v Košiciach, následne ako asistent trénera v Michalovciach a neskôr viedol ako hlavný tréner Prešov, Liptovský Mikuláš i Michalovce.
V uplynulej sezóne 2025/2026 pôsobil po odchode z Michaloviec v nemeckom druholigovom klube EHC Freiburg, kde mal pôvodne pokračovať. Poprad sa zároveň poďakoval Ivanovi Droppovi za odvedenú prácu a zaželal mu veľa úspechov v ďalšej kariére.