Po zlomenine lebky je späť na ľade. K návratu do NHL mu chýba už len kondícia

Americký hokejový obranca Brock Faber sa po zlomenine lebky vrátil na tréningy Minnesoty a priblížil sa k svojmu prvému štartu v aktuálnej sezóne NHL. Novinárom to povedal tréner Wild John Hynes.
Olympijský víťaz z Milána už dostal od lekárov súhlas aj s návratom do zápasového diania, podľa trénera však ešte potrebuje zapracovať na fyzickej kondícii.
Do víkendových domácich stretnutí preto nezasiahne, s tímom by však mal odcestovať na sériu zápasov na súperových klziskách, ktorá sa začne v utorok v Montreale.
Faber sa zranil koncom septembra v prípravnom zápase proti Dallasu, keď ho puk zasiahol do prilby v oblasti ľavého ucha. Jeho zdravotný stav sa následne zhoršil a musel podstúpiť operáciu.
Počas nadchádzajúcej série zápasov na súperových klziskách by sa mali po mesačnej prestávke k tímu Minnesoty pripojiť aj útočníci Marcus a Nick Folignovci.
Do zostavy by sa mal vrátiť aj brankár Filip Gustavsson, ktorý v tejto sezóne ešte nenastúpil pre rekonvalescenciu po operácii bedrového kĺbu.
Tabuľky NHL
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