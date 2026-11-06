Po zlomenine lebky je späť na ľade. K návratu do NHL mu chýba už len kondícia

Brock Faber.
Brock Faber. (Autor: TASR/AP)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
ČTK|6. nov 2026 o 10:14
ShareTweet0

Olympijský víťaz z Milána už dostal od lekárov súhlas aj s návratom.

Americký hokejový obranca Brock Faber sa po zlomenine lebky vrátil na tréningy Minnesoty a priblížil sa k svojmu prvému štartu v aktuálnej sezóne NHL. Novinárom to povedal tréner Wild John Hynes.

Olympijský víťaz z Milána už dostal od lekárov súhlas aj s návratom do zápasového diania, podľa trénera však ešte potrebuje zapracovať na fyzickej kondícii.

Do víkendových domácich stretnutí preto nezasiahne, s tímom by však mal odcestovať na sériu zápasov na súperových klziskách, ktorá sa začne v utorok v Montreale. 

Faber sa zranil koncom septembra v prípravnom zápase proti Dallasu, keď ho puk zasiahol do prilby v oblasti ľavého ucha. Jeho zdravotný stav sa následne zhoršil a musel podstúpiť operáciu. 

Počas nadchádzajúcej série zápasov na súperových klziskách by sa mali po mesačnej prestávke k tímu Minnesoty pripojiť aj útočníci Marcus a Nick Folignovci.

Do zostavy by sa mal vrátiť aj brankár Filip Gustavsson, ktorý v tejto sezóne ešte nenastúpil pre rekonvalescenciu po operácii bedrového kĺbu.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Juraj Slafkovský (20) proti Utahu Mammoth.
Juraj Slafkovský (20) proti Utahu Mammoth.
Podľa trénera odohral Slafkovský najlepší zápas v sezóne. Očaril aj spoluhráča: Je to zviera
dnes 10:33
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Po zlomenine lebky je späť na ľade. K návratu do NHL mu chýba už len kondícia