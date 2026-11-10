Po 17 rokoch nastal koniec. Skúsený útočník opúšťa NHL a sťahuje sa do Ruska

Evander Kane.
Evander Kane. (Autor: TASR/AP)
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TASR|10. nov 2026 o 20:41
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Už má skúsenosti z KHL, počas lockoutu krátko obliekal dres bieloruského Dinama Minsk.

Kanadský hokejista Evander Kane po 17 sezónach opúšťa zámorskú NHL a mieri do Ruska. S klubom KHL Sibir Novosibirsk podpísal zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny.

Tridsaťpäťročný krídelník už má skúsenosti z KHL, počas lockoutu v ročníku 2012/2013 krátko obliekal dres bieloruského Dinama Minsk.

V NHL naposledy hral za Vancouver, v minulej sezóne si v 71 zápasoch v drese Canucks pripísal 31 bodov za 13 gólov a 18 asistencií.

Rok predtým vynechal celú základnú časť po sérii operácií, stihol sa však uzdraviť do play off a Edmontonu pomohol k postupu do finále Stanleyho pohára.

V zámorskej profilige predtým nastupoval aj za Atlantu Thrashers, jej nástupcu Winnipeg Jets, Buffalo Sabres a San Jose Sharks. Informáciu priniesla agentúra AP.

KHL

    Evander Kane.
    Evander Kane.
    Po 17 rokoch nastal koniec. Skúsený útočník opúšťa NHL a sťahuje sa do Ruska
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