Obranca s piatimi bodmi menil históriu, Edmonton aj tak prehral. Bolo to smiešne, vraví Babcock

Najproduktívnejší obranca sezóny 2025/26 začal nový ročník raketovo. Evan Bouchard z Edmontonu sa v otváracom zápase podieľal na všetkých piatich góloch svojho mužstva.
Tri z nich sám strelil, na ďalšie dva prihral.
Vôbec prvýkrát od roku 1980 a tretíkrát v histórii NHL strelil obranca hetrik v prvom stretnutí ročníka. Pred ním to v roku 1980 dokázal Mark Howe a v roku 1919 Bert Cobeau.
Bouchard sa zároveň stal prvým bekom v histórii, ktorý v otváracom zápase zaznamenal päť bodov. Kevin Stevens je jediný, komu sa podarilo získať šesť bodov (v roku 1990 za Pittsburgh).
"Bez chalanov pred bránou by nič z toho nešlo dnu," chválil svojich spoluhráčov Bouchard. Nesršal však radosťou. Edmonton prehral 5:6 po predĺžení.
Kanaďan je známy svojou produktivitou a tvrdou strelou. Už v minulej sezóne získal 95 bodov, ovládol produktivitu obrancov, ale napriek tomu sa nedostal medzi finalistov v hlasovaní o Norrisovu trofej.
Keď bol v prvom zápase proti Vancouveru na ľade, Edmonton väčšinou dominoval. Ani jeho päť bodov však k výhre nepomohlo.
Oilers napodobnili svoje črty z minulých sezón - výborná ofenzíva, deravá defenzíva. Pozitívom je aspoň to, že v tretej tretine stiahli manko 2:5 a vyrovnali.
"Bolo vidieť, že to bol náš prvý zápas. Musíme byť lepší v detailoch. Nechávali sme im veľa protiútokov," povedal Bouchard.
VIDEO: Zostrih zápasu Edmonton - Vancouver
"Nemôže sa stať, že váš hráč dá päť bodov a prehráte, nedáva to zmysel," hovoril po stretnutí tréner Mike Babcock, ktorý zažil súťažnú premiéru v Edmontone.
Oilers teraz inkasovali šesť gólov v jednom zápase, pričom v príprave dostali v štyroch dueloch dokopy päť gólov.
"Ak chceme hrať takto, budeme vždy naháňať zápasy. Musíme hrať oveľa lepšie, bolo to smiešne," povedal Babcock.
Najväčšou slabinou bol, ako to už pri Edmontone býva, opäť brankár. Minimálne tri nočné góly idú na vrub Tristana Jarryho. Z 23 striel zastavil len 17, teda 73,9 percenta.
"V istých momentoch zápasu som mohol spraviť lepšiu prácu a to by nás dalo do lepšej pozície," priznal Jarry, ktorého mrzelo, že nepridal pár zákrokov navyše.
Edmonton si môže chuť napraviť už v najbližšom zápase. V noci na piatok nastúpi opäť proti Vancouveru, tentokrát ako hosťujúci tím.
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