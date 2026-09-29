Černák vyzdvihol skvelú partiu v Tampe. Noví hráči musia rýchlo zapadnúť

Erik Černák.
Erik Černák. (Autor: Sportnet/Sebastien Gervais)
SITA|29. sep 2026 o 12:02
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Erik Černák patrí v Tampe Bay Lightning k najskúsenejším hráčom. S klubom získal Stanleyho pohár v rokoch 2020 a 2021.

Slovenský hokejový obranca Erik Černák vstupuje do ďalšej sezóny NHL ako jeden zo skúsených členov tímu Tampa Bay Lightning.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára pred štartom nového ročníka vyzdvihol aj atmosféru v mužstve a snahu čo najrýchlejšie začleniť nové tváre.

Hráči Lightning využili jeden z posledných dní pred začiatkom sezóny aj na spoločný golf. Podľa 29-ročného slovenského reprezentanta majú podobné aktivity svoj význam najmä pri budovaní kolektívu.

„Pred sezónou je vždy príjemné, keď sa môžeme stretnúť, zahrať si golf a stráviť spolu nejaký čas. Myslím si, že je to dôležité, aby sa tím dal dokopy. Už teraz sme si veľmi blízki, ale máme niekoľko nových hráčov, takže chceme, aby sa v skupine cítili o niečo komfortnejšie. Myslím si, že včera to bolo skvelé,“ povedal Černák.

Rodák z Košíc patrí v Tampe medzi služobne najskúsenejších hráčov. V organizácii Lightning pôsobí od sezóny 2018/2019 a s klubom získal Stanleyho pohár v rokoch 2020 a 2021.

Černák zostáva dôležitou súčasťou defenzívy Tampy a tréner Jon Cooper ho dlhodobo využíva najmä proti elitným formáciám súperov a v oslabeniach.

Lightning prešli počas leta viacerými personálnymi zmenami, jadro mužstva však zostáva pokope.

Práve Černákovo vyjadrenie naznačuje, že jednou z úloh skúsených hráčov je pomôcť novým spoluhráčom čo najrýchlejšie zapadnúť do kolektívu.

Pre slovenského obrancu pôjde už o ďalšiu sezónu v drese Tampy.

Po dvoch majstrovských tituloch a ďalšej účasti vo finále Stanleyho pohára patrí medzi hráčov súčasného kádra, ktorí zažili najúspešnejšie obdobie v novodobej histórii Lightning.

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Juraj Slafkovský a Erik Černák v treťom zápase 1. kola play-off.
Juraj Slafkovský a Erik Černák v treťom zápase 1. kola play-off.
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