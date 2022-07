Tešil sa na cestu do Európy, Kanaďan však Michalovce napokon neposilní

MICHALOVCE. Hokejistov HK Dukla Ingema Michalovce napokon neposilní obranca Eric Roy.

Extraligový klub na sociálnych sieťach informoval, že k rozviazaniu zmluvy došlo pre zdravotné problémy 27-ročného Kanaďana.

"Tešil som sa na svoju cestu do Európy a veril som, že to bude niečo špeciálne. Vyzerá to tak, že to v nasledujúcej sezóne nemôžem zrealizovať. Zdravie je momentálne dôležitejšie," uviedol Roy.

Michalovský klub zároveň priznal, že pracuje na náhrade.