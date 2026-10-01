Bude Calgary o päť rokov útočiť na Stanley Cup? Ľudia sú z Nemca nadšení, hovorí novinár

Bratia Šťastní v Quebecu či Slovak Pack s Demitrom, Bartečkom a Handzušom v St. Louis. To sú známe slovenské trojice, ktoré v NHL zanechali výraznú stopu.
Pri početnosti súčasných slovenských hokejistov v zámorí nie je tak bežné, že sa až traja stretnú v jednom klube. Naposledy sa to stalo v sezóne 2021/22 v New Jersey, za ktoré spoločne nastúpili Tomáš Tatar, Marián Studenič a Christián Jaroš.
Teraz si dres Flames oblečú obranca Šimon Nemec a útočníci Samuel Honzek a Martin Pospíšil. Aj keď nebudú hrať spolu v jednej formácii, z Calgary spravia určite o niečo zaujímavejší klub pre slovenského diváka.
Na týchto troch Slovákov sme sa pýtali novinára z kanadského Sportsnetu ERICA FRANCISA, ktorý na dennej báze pokrýva všetko okolo Calgary Flames.
V rozhovore pre Sportnet prezradil, ako do klubu zapadol Nemec, akú rolu dostane Honzek, či sa Pospíšil udrží v prvom mužstve a aj to, kde vidí Calgary o päť rokov.
Ako vyzerali traja slovenskí hráči — Šimon Nemec, Samuel Honzek a Martin Pospíšil — počas tréningového kempu v Calgary a v prípravných zápasoch?
Všetci traja vyzerali naozaj výborne. Nemec zaujal a ľudia sú veľmi nadšení z toho, akým hráčom by mohol byť pre tento tím do budúcna počas mnohých rokov. Honzek patril taktiež k najvýraznejším mladým hráčom.
Ako sa Nemec adaptoval od svojho príchodu do Calgary?
Zapadol veľmi dobre. Obľúbili si ho spoluhráči aj trénerský štáb. Hovorí, že sa mu páči aj mesto. Je nadšený najmä z toho, že tu ľuďom na hokeji naozaj záleží.
Flames majú dvoch mladých obrancov, ktorí môžu riadiť presilové hry. Okrem Nemca aj Kanaďan Zayne Parekh, ktorý v príprave taktiež pútal pozornosť. Kto z nich bude riadiť prvú presilovkovú formáciu?
Parekh a Nemec sa budú v prvej presilovkovej formácii striedať počas celej sezóny. Tréner je rád, že môže nasadiť toho hráča, ktorému to v danom zápase ide lepšie.
Ako by ste porovnali Nemca s Parekhom? Budú zvádzať súboj o pozíciu prvého obrancu?
Nemec bude dlhé roky obrancom do prvých dvoch párov a sezónu odštartuje v elitnej dvojici. Parekh je skôr hráčom do druhého či tretieho páru, no v presilovkách je pravdepodobne dynamickejším hráčom. Zdravá konkurencia ich bude navzájom posúvať vpred.
Ako sa vám počas prípravy pozdávala Nemcova hra v obrannom pásme?
Hral výborne. Vo vlastnom pásme na ňom vidieť, že pracuje ozaj poctivo a chce plniť všetky detaily.
Zdá sa, že Honzek má za sebou takisto silný kemp. Urobil dosť na to, aby si zaistil miesto v zostave?
Myslím si, že miesto v tíme má isté. Je to aj vďaka zraneniu Jonathana Huberdeaua. Honzek hral rozhodne dostatočne dobre na to, aby sa do tímu dostal. Jeho postava a korčuliarska rýchlosť sú to, čo Flames potrebujú.
Akú rolu bude počas sezóny mať?
Už teraz ho nasadzujú na oslabenia a počíta sa s ním do jedného z prvých troch útokov.
Udrží si Martin Pospíšil pozíciu centra štvrtej formácie?
V klube veľmi dúfajú, že na pozícii štvrtého centra zostane. Tréner dosť obšírne hovoril o tom, ako sledoval Pospíšilove skvelé výkony na pozícii centra počas majstrovstiev sveta, a naozaj si želá, aby sa tejto úlohy chopil a bol aj tu štvrtým centrom.
Pospíšil strávil v minulej sezóne veľa času len na tribúne ako zdravý náhradník. Aká veľká je konkurencia na jeho poste a aká je pravdepodobnosť, že sa v zostave udrží počas celej sezóny?
Mám pocit, že toto je ročník, v ktorom si miesto v zostave udrží celú sezónu. Prináša fyzické parametre, rýchlosť a agresivitu, ktoré Flames nevyhnutne potrebujú.
Pospíšil je známy svojím agresívnym štýlom hry, čo sa však podpísalo aj pod niekoľko zranení. Hrá už o čosi opatrnejšie alebo pokračuje vo svojom typickom hokeji?
Stále hrá rovnako. Vie totiž, že ak by s tým prestal, v lige by už dlho nevydržal. Jediné, čomu sa snaží vyhýbať, sú bitky, vzhľadom na svoju históriu otrasov mozgu.
Trávia slovenskí hráči spolu veľa času a cítiť z vášho pohľadu medzi nimi výnimočné puto?
Trávia spolu naozaj veľa času a sú nadšení z toho, že hrajú v jednom tíme. Tesne predtým, ako Nemca vymenili do Calgary, hral s Pospíšilom a Honzekom na charitatívnom futbalovom zápase. O pár dní nato prišla výmena a teraz sú veľmi šťastní, že môžu tráviť čas spolu aj v klube.
Kde vidíte Calgary Flames o päť rokov?
Myslím si, že o päť rokov by tento tím mohol byť jedným z kandidátov na Stanley Cup. Káder budujú do veľkej miery okolo mladíkov, ktorí by mali byť o päť rokov lídrami a napĺňať svoj potenciál.
Sú fanúšikovia v Calgary pripravení na roky prestavby?
Áno, fanúšikovia si kompletnú rekonštrukciu tímu žiadali dlhé roky a konečne sa jej dočkali. Nasledujúce dva či tri roky budú bolestivé a plné prehier, no idú správnym smerom.