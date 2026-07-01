Celú kariéru strávil v Edmontone. Hviezdny veterán bol prvýkrát vymenený

Klub zámorskej NHL Edmonton Oilers vymenil kanadského hokejového obrancu Darnella Nursea do San Jose Sharks.
Získal za neho obrancu Shakira Michamadullina a mladého útočníka Zacka Sharpa.
„Darnell je silný obranca, veterán, ktorý je zvyknutý na veľkú porciu času na ľade a v každom striedaní prináša do hry fyzické prvky.
Jeho prednosťou sú aj významné vodcovské schopnosti, ktoré budú veľmi cenné pre náš tím. Sme nadšení, že sa k našej organizácii pripojí,“ uviedol generálny manažér San Jose Mike Grier.
Nurse pôsobil po celú doterajšiu kariéru v Edmontone, ktorý ho draftoval v roku 2013 ako celkovú sedmičku. V rokoch 2024 a 2025 sa s tímom dostal do finále play off, no v oboch prípadoch prehral s Floridou.
V základnej časti NHL doteraz odohral celkovo 798 zápasov, v ktorých nazbieral 324 kanadských bodov (88+236). V 100 dueloch play off mal bilanciu 7+22.
Tridsaťjedenročný Nurse sa nachádza v polovici osemročnej zmluvy, ktorá mu garantuje ročný plat vo výške 9,250 milióna dolárov.