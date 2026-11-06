NHL zažila historický moment. Prvý tím zaradil na súpisku núdzového brankára

Matt Tomkins (90) proti Anaheimu Ducks.
Matt Tomkins (90) proti Anaheimu Ducks. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|6. nov 2026 o 09:39
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Títo gólmani, ktorí cestujú s mužstvom a nosia dres s číslom 00, nesmeli v minulosti odohrať zápas v NHL na základe štandardnej zmluvy.

Edmonton Oilers je prvý tím zámorskej hokejovej NHL, ktorý zaradil na súpisku takzvaného núdzového brankára. Stalo sa tak v nočnom zápase s Anaheimom (4:5).

V drese „olejárov“ bol na striedačke pripravený Brett Epp a do bránky sa postavil brankár číslo štyri Matt Tomkins.

Tristan Jarry absentoval pre chorobu, zatiaľ čo Devon Levi a Frederik Andersen sú zranení.

Toto je prvá sezóna, v ktorej musia mať tímy NHL na súpiske k dispozícii núdzových brankárov.

Títo gólmani, ktorí cestujú s mužstvom a nosia dres s číslom 00, nesmeli v minulosti odohrať zápas v NHL na základe štandardnej zmluvy, môžu mať na konte maximálne 80 zápasov na profesionálnej úrovni a nesmeli nastúpiť do profesionálneho stretnutia v priebehu predchádzajúcich troch sezón.

Pred prebiehajúcou sezónou platilo, že núdzového brankára musel zabezpečiť domáci tím v prípade, že sa brankár ktoréhokoľvek z družstiev počas zápasu zranil, alebo ochorel. Informovala agentúra AP.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Matt Tomkins (90) proti Anaheimu Ducks.
Matt Tomkins (90) proti Anaheimu Ducks.
NHL zažila historický moment. Prvý tím zaradil na súpisku núdzového brankára
dnes 09:39
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