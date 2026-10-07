Edmonton reaguje na zranenia útočníkov, s Pittsburghom zrealizoval výmenu

Vedenie klubu NHL Pittsburgh Penguins vymenilo švédskeho hokejového útočníka Filipa Hallandera do Edmontonu Oilers. Opačným smerom putuje obranca Spencer Stastney.
Hallander by mal pomôcť zraneniami sužovanej ofenzíve „olejárov“, na maródke sú momentálne štyria útočníci Edmontonu.
Dvadsaťšesťročný krídelník mal sľubný štart do novej sezóny, v dvoch zápasoch v drese Penguins strelil gól a pridal dve asistencie.
Počas štyroch sezón si Hallander nedokázal vybojovať stabilné miesto v prvom tíme „tučniakov“, v NHL si dokopy pripísal len 18 štartov.
Pittsburgh bude v priebehu necelého roka už treťou profiligovou zastávkou pre Stastného.
Dvadsaťšesťročný Američan vlani v decembri zažil výmenu z Nashvillu do Edmontonu, s ktorým následne podpísal tento rok v júli ročnú zmluvu.
V NHL zatiaľ absolvoval 117 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral štyri góly a 15 asistencií. V tejto sezóne za Oilers nenastúpil. Informovala o tom agentúra AP.
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