Do ligy sa vracia po siedmich rokoch. Edmonton prevzal jediný tréner s unikátnou bilanciou

Klub zámorskej hokejovej NHL Edmonton Oilers angažoval kanadského trénera Mikea Babcocka.
Do ligy sa vráti takmer po siedmich rokoch, jeho predošlým pôsobiskom bolo v ročníku 2019/2020 Toronto Maple Leafs.
Vo funkcii nahradí Krisa Knoblaucha, s ktorým vedenie „olejárov“ ukončilo spoluprácu po sezóne 2025/2026.
Šesťdesiattriročný Babcock sa stal 19. trénerom v histórii Oilers. Počas 17 sezón dosiahol bilanciu 700 víťazstiev, 418 prehier a 183 remíz. V play off pridal 164 zápasov (90-74).
Babcock je jediný tréner v hokejovej histórii, ktorý doviedol svoje tímy k víťazstvám v Stanleyho pohári (Detroit 2008), na ZOH (2010, 2014) a MS (2004). V zbierke úspechov má aj triumf na Svetovom pohári v roku 2016.
Vedenie NHL nedávno informovalo, že ukončilo vyšetrovanie obvinení, ktoré viedli v klube Columbus Blue Jackets pred sezónou 2023/2024. Podľa ESPN sa vyšetrovanie začalo po tom, čo Oilers prejavili záujem o Babcocka.
Blue Jackets ho angažovali v roku 2023, no ešte pred začiatkom sezóny v klube skončil po tom, čo sa do médií dostali obvinenia z narúšania súkromia hráčov. Údajne mal od nich žiadať prístup do mobilných telefónov a prezerať si ich fotografie.
„Liga ukončila preverovanie pôsobenia Mikea Babcocka v Columbuse a takisto aj obvinení, ktoré súviseli s jeho správaním.
Naše vyšetrovanie dospelo k záveru, že ani pri pohľade najmenej priaznivom pre pána Babcocka v súčasnosti neexistuje žiadny dôvod obmedziť jeho zamestnanie v klube NHL,“ uviedla liga vo svojom stanovisku.
Babcock je jediný tréner, ktorý je člen tzv. Triple gold clubu - svoje tímy doviedol k triumfom v Stanleyho pohári, na ZOH a aj na MS.
Sprevádzala ho však povesť kontroverzného trénera. Po jeho prepustení z Toronta vyšlo najavo, že požiadal vtedajšieho útočníka „javorových listov“ Mitcha Marnera, aby zoradil spoluhráčov podľa pracovnej morálky.
Následne mal tento zoznam ukázať tímu, čo mnohí označili za ponižujúce. Babcock neskôr priznal, že v Toronte urobil chyby. Viacerí bývalí zverenci o opisovali Babcocka ako extrémne náročného trénera.
Patril k nim aj bývalý švédsky útočník Johan Franzen z Detroitu, ktorý ho verejne označil za najhoršieho človeka, akého kedy stretol a obvinil ho z psychického týrania.
Babcock sa v Detroite „preslávil“ aj tým, že v poslednom zápase základnej časti sezóny 2010/2011 neposlal do hry legendárneho útočníka Mikea Modana, ktorý v tom čase končil kariéru. Napokon v nej ostal jeden zápas pod hranicou 1500 duelov v základnej časti.