VIDEO: Nepríjemný pád hlavou na ľad. Edmonton prišiel o skúseného obrancu

Hokejisti Edmontonu Oilers sa na najbližšie obdobie musia zaobísť bez služieb Mattiasa Ekholma. Švédsky obranca sa zranil v nočnom zápase proti Caroline (6:5 sn), keď po kolízii s Williamom Carrierom spadol hlavou na ľad.
Incident sa stal v obrannom pásme Oilers v úvode tretej tretiny. Ekholm išiel za pukom, keď ho Carrier tvrdo, ale čisto narazil na mantinel.
Tridsaťšesťročný Ekholm po páde hlavou na ľad ostal otrasený, ostal na kolenách a z ľadu odišiel za pomoci členov realizačného tímu a spoluhráčov.
Ekholm patrí k najvyťažovanejším hráčom Edmontonu, nastupoval v prvej obrane a jeho absencia bude pre tím citeľná. Tréner Mike Babcock po zápase nemal bližšie informácie o jeho stave, ale uviedol, že bude chýbať minimálne týždeň a možno viac.
„Samozrejme, nevyzeralo to pekne. Ale je to tvrdý chlapík, Viking a verím, že bude čoskoro v poriadku," povedal Babcock podľa sportsnet.ca.
Ekholm v tejto sezóne strelil jeden gól a pridal dve asistencie v deviatich zápasoch. Celkovo za Nashville Predators a Edmonton odohral 976 zápasov, v ktorých dal 93 gólov a nazbieral 404 bodov.
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