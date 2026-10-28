ONLINE: Edmonton Oilers - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Nemec)

Edmonton Oilers - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.
Edmonton Oilers - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL. (Autor: Sportnet)
Sportnet|28. okt 2026 o 20:00
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Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo zápasu NHL: Edmonton Oilers - Calgary Flames.

Hokejisti tímov Edmonton Oilers a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL. 

V drese Flames nastúpia Slováci Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.

Kde sledovať NHL v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Edmonton Oilers - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)

NHL  2026/2027
29.10.2026 o 01:30
Edmonton
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:30.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Edmonton Oilers - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
Edmonton Oilers - Calgary Flames: ONLINE prenos zo zápasu NHL.online
ONLINE: Edmonton Oilers - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Pospíšil, Nemec)
dnes 20:00
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