Bývalý kapitán vynechá prvé dva zápasy Detroitu. Po sezóne požiadal o výmenu

Dylan Larkin
Dylan Larkin (Autor: TASR/AP)
ČTK|1. okt 2026 o 20:22
ShareTweet0

Má za sebou životnú sezónu, v ktorej strelil 34 gólov a pridal 33 asistencií.

Hokejistom Detroitu bude v úvodných dvoch zápasoch novej sezóny NHL pre zranenie v hornej časti tela chýbať útočník Dylan Larkin. Zámorským médiám to povedal tréner Red Wings Todd McLellan.

Larkin má za sebou životnú sezónu, v ktorej strelil 34 gólov a v 74 zápasoch pridal 33 asistencií.

Po sezóne však požiadal o výmenu, hoci má s Detroitom zmluvu ešte na päť rokov s ročným príjmom 8,7 milióna dolárov.

Larkin kvôli tomu v Detroite prišiel o funkciu kapitána, ktorú zastával od roku 2021. Člen zlatého amerického tímu z tohtoročnej olympiády debutoval za Red Wings v NHL v roku 2015, no do play-off s tímom postúpil iba vo svojej nováčikovskej sezóne.

Detroitu bude Larkin chýbať v zápasoch proti New York Rangers a Winnipegu. Nastúpiť by následne mohol v ďalšom domácom zápase proti Ottawe.

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Dylan Larkin
Dylan Larkin
Bývalý kapitán vynechá prvé dva zápasy Detroitu. Po sezóne požiadal o výmenu
dnes 20:22
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Bývalý kapitán vynechá prvé dva zápasy Detroitu. Po sezóne požiadal o výmenu