Bývalý kapitán vynechá prvé dva zápasy Detroitu. Po sezóne požiadal o výmenu

Hokejistom Detroitu bude v úvodných dvoch zápasoch novej sezóny NHL pre zranenie v hornej časti tela chýbať útočník Dylan Larkin. Zámorským médiám to povedal tréner Red Wings Todd McLellan.
Larkin má za sebou životnú sezónu, v ktorej strelil 34 gólov a v 74 zápasoch pridal 33 asistencií.
Po sezóne však požiadal o výmenu, hoci má s Detroitom zmluvu ešte na päť rokov s ročným príjmom 8,7 milióna dolárov.
Larkin kvôli tomu v Detroite prišiel o funkciu kapitána, ktorú zastával od roku 2021. Člen zlatého amerického tímu z tohtoročnej olympiády debutoval za Red Wings v NHL v roku 2015, no do play-off s tímom postúpil iba vo svojej nováčikovskej sezóne.
Detroitu bude Larkin chýbať v zápasoch proti New York Rangers a Winnipegu. Nastúpiť by následne mohol v ďalšom domácom zápase proti Ottawe.
Tabuľky NHL
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