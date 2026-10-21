Larkin poľavuje zo svojich požiadaviek. Rozšíril počet tímov, do ktorých je ochotný prestúpiť

Dylan Larkin v drese Detroitu Red Wings.
Dylan Larkin v drese Detroitu Red Wings. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. okt 2026 o 10:31
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Americký hokejista pôvodne definoval iba tri kluby.

Americký hokejista Dylan Larkin z Detroitu patrí k najvyťaženejším útočníkom svojho tímu v prebiehajúcej sezóne, no naďalej je reálny jeho odchod z klubu.

Podľa Detroit Free Press nedávno rozšíril zoznam tímov, do ktorých je ochotný prestúpiť na desať.

Larkin pôvodne definoval iba tri kluby, neskôr ho rozšíril na osem. V súčasnosti na ňom figuruje už desať tímov, no naďalej žiadny kanadský. Tie, do ktorých je ochotný zamieriť, sú Florida, Minnesota, Vegas, Dallas, Washington, Carolina, Utah, Tampa Bay, New Jersey a Colorado.

V zámorí sa špekuluje, že o Larkina má veľký záujem Montreal, no ten nefiguruje na jeho zozname.

Skúsený center má za sebou prvý dvojbodový zápas, keď v noci na stredu asistoval pri dvoch góloch Detroitu na ľade Seattlu.

V siedmich zápasoch nazbieral päť kanadských bodov (1+4). Jeho priemerný icetime je 22 minút na zápas, čo je druhý najvyšší z detroitského tímu.

Larkinova hokejová budúcnosť bola jednou z hlavných tém letného obdobia v NHL. Jeho kontrakt s platom 8,7 milióna dolárov ročne vyprší až po sezóne 2029/2030, no skúsený útočník sa netajil záujmom odísť z Detroitu.

V jeho drese si iba raz zahral play off a zatúžil hrať v tíme s väčšou šancou na zisk Stanleyho pohára. Aj preto oficiálne požiadal o výmenu.

V súvislosti s ňou sa najčastejšie spomínal klub Minnesota Wild, no v hre boli aj ďalšie.

Špekulácie okolo Larkina prichádzali prakticky celé leto a situáciu mu skomplikoval aj koniec generálneho manažéra Detroitu Stevea Yzermana.

Red Wings dlho hľadali nástupcu, až klub v polovici septembra vymenoval Shawna Horcoffa ako dočasného GM.

Larkin sa medzičasom zranil v hornej časti tela, vynechal prípravné obdobie pred sezónou a skončil v pozícii kapitána tímu.

Vynechal úvodné dva zápasy základnej časti, no od tretieho je už stabilná súčasť elitných útokov.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Dylan Larkin v drese Detroitu Red Wings.
Dylan Larkin v drese Detroitu Red Wings.
Larkin poľavuje zo svojich požiadaviek. Rozšíril počet tímov, do ktorých je ochotný prestúpiť
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