Larkin pôjde na kemp Detroitu. V klube však už nebude mať kapitánsku pásku

Americký hokejový útočník Dylan Larkin sa po neúspešnom pokuse o výmenu z Detroitu Red Wings do iného klubu NHL plánuje zúčastniť prípravného kempu „červených krídel“.
Tridsaťročný center však už nebude nosiť na drese kapitánske „céčko“, pričom jeho budúcnosť v Michigane zostáva nejasná.
Larkin po skončení uplynulého ročníka požiadal o výmenu do inej organizácie profiligy. Stalo sa tak po tom, čo sa Detroit nedostal do play off desiatykrát po sebe, čo je momentálne najdlhšia séria v NHL.
Má nejasnú budúcnosť
Larkin si s ním zahral vo vyraďovačke iba vo svojej nováčikovskej sezóne 2015/16. V polovici júla skončil vo funkcii generálneho manažéra Steve Yzeramn a klub zatiaľ nevymenoval jeho nástupcu, čím zostáva Larkinova budúcnosť nejasná.
„Za posledné týždne sme s vedením Red Wings viedli niekoľko podrobných rozhovorov. Vážim si tieto otvorené rozhovory a na prípravnom kempe budem so svojimi spoluhráčmi. Keď bude nové vedenie klubu, budeme ďalej hovoriť o smerovaní tímu.
Tieto rozhovory zostanú súkromné a ja sa budem sústrediť na nadchádzajúcu sezónu a na chalanov v šatni,“ uviedol v piatkovom vyhlásení Larkin, ktorý bol kapitánom Red Wings od 13. januára 2021.
Tešia sa na neho
Americký hokejista má vo svojej zmluve klauzulu o nevymeniteľnosti a môže tak výrazne ovplyvniť svoju budúcnosť.
Do konca osemročného kontraktu v hodnote 69,6 milióna dolárov mu zostáva ešte päť sezón. Jeho priemerný ročný plat predstavuje 8,7 milióna USD.
„Dylan je zmluvne viazaný v Detroite Red Wings. Akékoľvek rozhovory týkajúce sa jeho budúcnosti v klube sa budú konať súkromne, až keď bude vymenovaný nový šéf hokejových operácií.
Z tohto dôvodu sa k tejto veci už nebudeme ďalej vyjadrovať. Tešíme sa, až uvidíme Dylana a zvyšok jeho spoluhráčov v Little Caesars Arena na začiatku prípravného kempu, kde sa budeme pripravovať na nadchádzajúcu sezónu,“ vyhlásil podľa nhl.com klub Východnej konferencie, ktorý tiež doplnil informáciu, že tím začne sezónu bez kapitána.
Dal zoznam destinácií
Produktívny center predložil v lete zoznam troch preferovaných destinácií, kam by v rámci NHL bol ochotný prestúpiť.
Podľa zdroja agentúry AP išlo o Floridu Panthers, Minnesotu Wild a Vegas Golden Knights.
Podľa hokejového analytika Pierrea LeBruna sa neskôr hráčov agent s Yzermanom údajne dohodol a zoznam rozšíril. Okrem iných by naň mal pribudnúť Dallas Stars, avšak k trejdu stále neprišlo.
Larkin patrí medzi najproduktívnejších hráčov Red Wings. Šesťkrát v kariére pokoril hranicu 30 gólov za sezónu a v uplynulom ročníku nazbieral 67 bodov (34+33) v 74 stretnutiach.
Tridsaťštyri gólov znamenalo jeho osobné maximum v NHL. Dovedna odohral za Detroit 808 zápasov v základnej časti, v ktorých nazbieral 643 bodov (276+367), čo ho radí na 10. miesto v 100-ročnej histórii klubu.
Rodák z michiganského Waterfordu zažil úspešný rok na reprezentačnej úrovni, keď vo februári získal s USA zlatú medailu na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Počas klubovej kariéry pôsobil doteraz výhradne v organizácii Detroitu, ktorý si ho vybral z 15. miesta draftu 2014. Pred vstupom do NHL hral za Michiganskú univerzitu v NCAA.