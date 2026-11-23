„We want Larkin!“ skandovali fanúšikovia Montrealu počas zápasu s Detroitom 10. októbra.
Dylan Larkin chcel výmenu a známy bol aj zoznam klubov, do ktorých bol ochotný ísť. Montreal na ňom podľa informácií verejnosti nebol.
Neskorý nedeľný večer priniesol rozuzlenie ságy, ktorá sa ťahá od začiatku leta. Detroitu sa podarilo vymeniť svojho bývalého kapitána. Nie do Minnesoty, nie na Floridu ani do Vegas či New Jersey, ale do studeného kanadského Montrealu.
Insider Pierre LeBrun informoval, že Larkin bol možnosti príchodu do Montrealu otvorený už viac ako dva mesiace, hoci sa o tom verejne nevedelo.
Kluby chceli všetko zachovať v tajnosti, aby sa o potenciálnom trejde nezačalo hovoriť na verejnosti a nenarušil sa tak priebeh rokovaní.
Cez víkend sa tak utkala jedna z najzaujímavejších výmen roka. Tvorili ju štyria hráči a šesť draftových volieb. Kto ju vyhral a čo to môže znamenať pre Slafkovského?
Centra potrebovali, centra obetovali
Druhý center bol Achilovou päťou Montrealu. Na tejto pozícii hrali Kapanen, Evans, Newhook či Dach, ale žiaden z nich si toto miesto kvalitatívne nezastal.
Dlhodobo tak potrebovali predovšetkým spoľahlivého centra, ktorý dokáže okamžite nastupovať v jednom z prvých dvoch útokov.
Presne takým hráčom je Dylan Larkin. Canadiens získali to, čo im v zostave najviac chýbalo.
Zároveň však museli obetovať jeden zo svojich najväčších talentov do budúcnosti. Opačným smerom putuje center Michael Hage. 20-ročného Kanaďana si Montreal ho vybral v prvom kole draftu 2024 z celkového 21. miesta.
V súčasnosti pôsobí na University of Michigan v NCAA, kde v aktuálnej sezóne dosahuje priemer dvoch bodov na zápas a je najproduktívnejším hráčom súťaže.
Montreal si od neho veľa sľuboval, Detroit však požadoval jeho zahrnutie do balíka za svojho bývalého kapitána.
Canadiens okrem Larkina získali aj voľbu v druhom kole draftu 2028 a treťom kole draftu 2027.
Do Detroitu naopak putujú okrem Hagea aj útočník Kirby Dach, brankár Samuel Montembeault, dve voľby v prvom kole draftu (2027 a 2029, obe s ochranou pre prípad, že by boli v top 10), voľba v druhom kole draftu 2027 a voľba vo štvrtom kole draftu 2028.
Jedna z najlepších dvojíc centrov v NHL
Montreal získal presne to, čo potreboval – druhého centra, ktorý môže byť motorom útoku.
Mužstvo tak má momentálne jasných päť zo šiestich útočníkov pre prvé dva útoky. V prvom by mali nastupovať Nick Suzuki s Coleom Caufieldom, v druhom Dylan Larkin s Ivanom Demidovom.
Juraj Slafkovský môže hrať v oboch z týchto formácií. Tým šiestym útočníkom môže byť Newhook, Kreider či Bolduc.
Larkin je spoľahlivý center, ktorý je v NHL považovaný za mierne podpriemerného prvého centra, alebo skvelého druhého centra. V Detroite kvalitne zastával rolu v prvom útoku.
Jeho kariérnym maximom v NHL je 79 bodov. Je to komplexný hráč, ktorého najväčším prínosom nemusí byť výlučne ofenzívna produkcia, čo bolo zjavné aj na olympijských hrách, na ktorých získal s výberom USA zlatú medailu.
Tridsaťročný rodák z Michiganu je výborný aj smerom dozadu.
Spolu so Suzukim tak vytvoria jednu z najkomplexnejších a najlepších dvojíc centrov v celej NHL.
Lacná kúpa
Canadiens majú jednu z najlepších pozícií pod platovým stropom, ktorý rapídne rastie. Svoje najväčšie hviezdy majú pod zmluvou minimálne do roku 2030 a za veľmi výhodné ceny.
Zatiaľ čo najväčšie hviezdy NHL podpisujú zmluvy za viac ako 18 miliónov, sedem najlepších hráčov Habs bude poberať medzi 7,6 až po 9,5 milióna. Mužstvo tak má veľkú flexibilitu doplniť káder vhodnými hráčmi.
Larkin sa stane najlepšie plateným útočníkom mužstva, no jeho kontrakt s priemerným ročným platom 8,7 milióna dolárov až do roku 2031 je stále veľmi výhodný.
Dach a Montembeault navyše spoločne zaberali pod platovým stropom 6,75 milióna dolárov.
Ich odchod tak z veľkej časti kompenzuje náklady na Larkinov kontrakt a príchod amerického centra výrazne nezhorší platovú situáciu Canadiens. Práve naopak.
Čo získal Detroit?
Výmena môže byť výhodná pre obe strany. Montreal nemal väčšiu potrebu ako získať kvalitného centra, ktorý bude hrať s Demidovom. Detroit zase vedel, že o svojho prvého centra príde. Otázkou bolo, akú protihodnotu zaňho dokáže získať.
Larkin navyše výrazne obmedzil možnosti klubu. Výmenu by totiž akceptoval len do vybraných mužstiev. Fanúšikovia Red Wings si tak zrejme vydýchli, že táto sága je už za nimi.
Najzaujímavejším artiklom výmeny je z ich pohľadu Michael Hage, ktorý predstavuje veľmi dobrú protihodnotu.
Pre Detroit je zaujímavé aj to, že zostane v štáte Michigan, kde pôsobil počas posledných troch rokov. Paradoxom je, že rovnako ako Hage, aj Larkin v minulosti hrával za univerzitu v Michigane.
Kirby Dach patrí medzi najväčšie sklamania Montrealu posledných rokov. Canadiens ho získali z Chicaga počas draftu 2022 výmenou za celkovú trinástu voľbu. V kanadskom klube však nedokázal naplniť očakávania. V Detroite by mohol získať väčší priestor.
Brankár Montembeault bol v Montreale tak trochu navyše. V organizácii majú Jacoba Fowlera a Jakuba Dobeša, ktorí by mali tvoriť brankársku dvojicu aj v najbližších rokoch.
Detroit tak nezískal hráčov, ktorí vedia zmeniť chod klubu okamžite, ale investoval skôr do budúcnosti. Stavať môže predovšetkým na Hageovi a dvoch voľbách v prvom kole draftu.
Talentovaný center má potenciál stať sa hviezdou NHL a už od budúcej sezóny by mal v súťaži nastupovať. Prechod medzi najlepších hráčov sveta však nemusí byť jednoduchý.
„Hage a dve voľby v prvom kole budú musieť byť hviezdami tohto trejdu, aby sme mohli o Detroite hovoriť ako o víťazovi tejto výmeny,“ napísal Mark Lazerus z magazínu The Athletic a dodal, že tri „lístky do lotérie“ sú lepšie ako jedna hviezda, ktorá za vás ani nechce hrať.
Ak chceš Stanley Cup, musíš riskovať
Pre niektorých fanúšikov Montrealu, je 20-ročný Hage príliš vysokou cenou za 30-ročného Larkina.
Tímy, ktoré v posledných rokoch získali Stanleyho pohár, však ukázali, že ak chcete bojovať o najvyššie priečky, nemôžete sa báť obetovať ani voľby v prvom kole draftu či mladíkov s potenciálom.
Ak budú Canadiens pokračovať v súčasných výkonoch, vymenené výbery v prvom kole pripadnú až na jeho koniec. Získali však voľbu v druhom kole, ktorá bude zrejme relatívne skorá.
Montreal tak okrem Dacha a Montembeaulta prišiel o troch mladých hráčov, z ktorých dvaja sú zatiaľ neznámi, no získal overenú hviezdu, ktorá presne spĺňa to, čo mužstvu doteraz chýbalo.
Navyše, v spoločnosti mladých hviezd kanadského tímu môže aj Larkinova produktivita narásť.
Manažér Kent Hughes zvládol túto situáciu bravúrne. Priviedol kvalitného hokejistu, ktorý presne zapadá do potrieb mužstva.
Obetoval síce nádejného mladíka, no zároveň sa dokázal zbaviť dvoch kontraktov, ktoré už pre klub neboli prínosné.
Uškodí či pomôže Slafkovskému?
Príchod Larkina môže výrazne prospieť aj Jurajovi Slafkovskému. Trápiaci sa slovenský útočník v aktuálnej sezóne nastupoval v prvom aj druhom útoku.
V Montreale stále skúmajú, ktorá pozícia je pre neho lepšia. Teraz je jasné, že nech už bude hrať v ktorejkoľvek formácii, vedľa seba bude mať kvalitného centra – Suzukiho alebo Larkina.
Tento fakt by mohol prispieť aj k jeho zlepšenej výkonnosti a k častejšiemu bodovému zisku.
Na druhej strane však môže príchod novej hviezdy znamenať pre Slafkovského aj stratu miesta v prvej presilovkovej formácii, v ktorej sa mu v aktuálnej sezóne príliš nedarí.
Pri plnom zdraví v nej nastupovali Suzuki, Caufield, Hutson, Demidov a Slafkovský. Larkin však veľmi pravdepodobne jedného z nich nahradí.
Američan do Kanady proti trendu
Táto výmena ukazuje aj to, že túžba vyhrávať môže byť silnejšia ako preferencia konkrétneho pôsobiska.
Príchod Američana Larkina do Montrealu ide proti trendu, pri ktorom americkí hráči odchádzajú z Kanady do klubov v USA.
Príkladom toho boli bratia Tkachukovci, Quinn Hughes či Connor Hellebuyck.
Quebec možno nebol Larkinovou vysnívanou destináciou, no jeho snom je zisk Stanleyho pohára. Aj preto na výmenu pristúpil a aj preto na ňu pristúpili zástupcovia Montrealu.
Veria, že mužstvo môže v najbližších rokoch patriť k favoritom na Stanley Cup a veria aj tomu, že Larkin k tomu pomôže viac ako Hage.
Výmena prichádza pre Montreal v správnom čase. Mužstvo, ktoré sa v minulej sezóne prebojovalo do konferenčného finále, je na vzostupe a postupne sa zaraďuje medzi najlepšie tímy NHL.
Tridsaťročný Larkin preto nie je príliš starý. Ak si udrží súčasnú výkonnosť, môže byť okamžitou posilou ambiciózneho klubu Original Six.
Canadiens obetovali časť svojej budúcnosti, ale získali hráča, ktorý im môže pomôcť bojovať o Stanleyho pohár už teraz. A práve o to ide v jadre tejto výmeny.
Tabuľky NHL
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