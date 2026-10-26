Prečo Dvorský nedostáva väčší priestor? Český tréner vysvetlil, čo sa v St. Louis zmenilo

Dalibor Dvorský
Dalibor Dvorský (Autor: SITA/AP)
TASR|26. okt 2026 o 18:29
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Všetko si v tíme Blues musí vybojovať sám.

Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský nedostáva v tíme St. Louis Blues toľko priestoru ako v minulej sezóne NHL.

Jeho situácia sa stala náročnejšou po tom, čo do tímu prišli Mason McTavish a Connor McMichael.

„Teraz je jeho úloha náročnejšia, pretože by to mal byť hráč do prvých dvoch pätiek, keďže má ofenzívnejšie myslenie a je to strelec,“ citoval web nhl.com asistenta trénera St. Louis Blues Václava Prospala.

Dvorský nastúpil v prebiehajúcom ročníku NHL v 11 zápasoch, v ktorých získal tri kanadské body za dva góly a asistenciu. V priemere odohral 12:34 min., vlani mal pritom priemerný icetime 14:20.

„Teraz je to preňho oveľa ťažšie, ako keď ho zavolali z farmy. Vtedy mali nejaké zranenia a on sa dostal do úlohy, ktorá mu sedí oveľa viac. Keď sa naňho pozriem, tak viem, že je strelec.

Dalibor Dvorský v zápase proti Minnesote.
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Tie góly od neho potrebujeme, očakávame ich od neho, ale jeho úloha je limitovanejšia, pretože sme v lete priviedli dvoch centrov a tí mu zobrali čas na ľade a aj tú jeho úlohu. Svojím spôsobom je to preňho ťažší začiatok v tom zmysle, že si to všetko musí vybojovať sám,“ povedal Prospal.

Dvadsaťjedenročný center sa vyjadril, že sa cíti oveľa lepšie ako v predošlej sezóne.

„Myslím si, že som sa zlepšil vo viacerých veciach, aj keď na mnohých z nich musím ďalej pracovať a zlepšovať sa každý deň. Strela, korčuľovanie, buly. Je toho veľa,“ poznamenal Dvorský.

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