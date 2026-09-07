Veľká posila do ofenzívy. Trenčín zlanáril popredného útočníka českej ligy

Dominik Lakatoš
Dominik Lakatoš (Autor: hkduklatrencin.sk)
TASR|7. sep 2026 o 12:46
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Vie byť rozdielovým hráčom, opísal ho Radivojevič.

Novou posilou Dukly Trenčín sa stal český krídelník Dominik Lakatoš. Hokejovo vyrástol v Liberci a v drese „bielych tigrov" strávil vrátane mládežníckych rokov deväť sezón.

V ročníku 2015/2016 sa spolu s tímom tešil zo zisku majstrovského titulu a neskôr pridal ešte dve strieborné medaily.

„Ozval sa mi Branko Radivojevič, s ktorým sa poznám z pôsobenia v Liberci. Ponuka ma veľmi potešila a som rád, že môžem v kariére pokračovať v Trenčíne. Som tu síce krátko, no klub na mňa urobil veľký dojem. Je cítiť, že sa tu buduje niečo nové.

Teším sa, keď budem môcť s tímom vykorčuľovať na ľad. Chcem za Duklu podávať čo najlepšie výkony a splatiť klubu dôveru, ktorú do mňa vložil,“ vyjadril sa Lakatoš pre oficiálnu webovú stránku Dukly.

V roku 2017 si Lakatoša v šiestom kole draftu NHL vybrali New York Rangers. Pred sezónou 2019/2020 sa presunul do Vítkovíc, odkiaľ sa v roku 2021 pokúsil presadiť vo Fínsku. Po krátkej anabáze a 15 zápasoch v SaiPe sa však vrátil do ostravského klubu.

V drese Ridery tak strávil celkovo päť extraligových sezón a v ďalších dvoch ročníkoch pôsobil vo farbách BK Mladá Boleslav.

V českej najvyššej hokejovej súťaži zaznamenal 307 bodov (137+170) v 493 zápasoch. Vo vyraďovacej časti odohral ďalších 85 duelov so ziskom 40 bodov (17+23).

„Dominik sa stal počas leta voľným hráčom a vyhodnotili sme si, že sa ho pokúsime získať. Dva roky sme boli spoluhráčmi v Liberci. Očakávam, že do tímu prinesie fyzickú hru a výrazný bodový príspevok. Počas celej kariéry dokazuje, že vie byť rozdielovým hráčom.

Dohodli sme sa na spolupráci do konca sezóny, pričom v zmluve má klauzulu, ktorá mu počas určitého časového obdobia umožňuje odísť v prípade ponuky z top európskych líg. Verím, že sa správne nastaví a rovnako ako on pomôže klubu, tak klub pomôže jemu," povedal športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.

Tipsport liga

Dominik Lakatoš
Dominik Lakatoš
Veľká posila do ofenzívy. Trenčín zlanáril popredného útočníka českej ligy
dnes 12:46
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