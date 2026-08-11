Michalovce si nechali dve voľné okná. Stanovili si aj cieľ na novú sezónu

S novým realizačným tímom a obmeneným kádrom vstúpia do novej sezóny Tipsport ligy hokejisti HK Dukla Michalovce.
Už niekoľko dní sa pripravujú na zimnom štadióne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov, keďže ich domáca aréna prechádza v súčasnosti rekonštrukciou.
Trénerský štáb „líšok“ prešiel po minulej sezóne zmenami, hlavného trénera Erika Čaládiho nahradil na poste Jakub Ručkay, bývalý aktívny hráč viedol naposledy druholigové Levice.
Asistovať mu budú Ivo Boržík a doterajší kapitán tímu Marek Bartánus, držiteľ rekordných siedmich extraligových titulov ukončil po uplynulej sezóne hráčsku kariéru. Michalovčania očakávajú od Ručkaya oživenie herného prejavu, aplikovanie moderných trendov a systematickú prácu s kádrom.
„Momentálne sa snažíme dostať do tréningového procesu, začali sme riešiť už aj systémové veci. Pomaly sa zapracovávame,“ uviedol 42-ročný Ručkay, ktorého čaká premiéra na pozícii hlavného trénera v najvyššej slovenskej súťaži.
VIDEO: Tréner Ručkay
Hráči Michaloviec dochádzajú každý deň na ľad do Vranova, 30-minútová cesta však nie je pre nich žiadna veľká prekážka.
Káder HK Dukla Michalovce v letnej príprave
Brankári: Roman Durný, Vladimír Glosár, Tadeáš Buzák, Denis Godla (výpomoc)
Obrancovia: Jakub Meliško, Marián Štec, Dávid Stránsky, Adam Stripai, Denis Tóth, Connor Welsh, Kristofers Bindulis, Alexander Zekucia, Harrison Rees
Útočníci: Jake Virtanen, Milan Kytnár, Matthew Boucher, Ivan Matta, Daniil Fominych, Samuel Kizák, Igor Safaralejev, Lucas Edmonds, Peter Fedor, Samuel Hrabčák, Richard Šechný ml., Eduard Šimun, Ľuboš Stahoň, Sebastián Šmida
„Aj ostatné kluby často trénujú na vedľajších plochách. Ja som veľmi spokojný. Musíme sa poďakovať aj Vranovu, že nám pripravili také podmienky, aké máme.
Máme dve kabíny, my tréneri máme svoju časť, čiže môžeme plnohodnotne pripraviť chlapcov do sezóny,“ pokračoval Ručkay.
Odišli kľúčoví hráči
Z Michaloviec odišli po sezóne viacerí kľúčoví hráči ako Marc Olivier Roy, Matúš Spodniak a Jordan Martel.
Na ich miesta prišli noví legionári Matthew Boucher, Lucas Edmonds či obranca Harrison Rees. Tréneri veria, že prinesú kvalitu.
„Musia sa najskôr do toho trochu dostať. Najviac nám ukážu prípravné zápasy, budeme ich sledovať. Vidieť, že chalani sú skúsenejší, aj to som od toho čakal, že tí importi by mali byť rozdieloví hráči,“ poznamenal Ručkay.
S tímom sa pripravuje aj skúsený brankár Denis Godla, ktorý prišiel do tímu ako výpomoc. S mužstvom trénuje a popritom si hľadá nový angažmán.
„S Denisom sme komunikovali ešte pred sezónou, lebo sme vedeli, že Vlado Glosár bude absolvovať operáciu (bedrového kĺbu, pozn.), čiže nestihne úvod prípravy. Okrem toho nám vypadol aj Roman Durný, ktorý dostal zápal pľúc.
Vedeli sme, že Denis nemá zatiaľ nič podpísané, tak sme sa dohodli na nejakej spolupráci, teda že my mu umožníme trénovať a on nám pomôže na určité obdobie zaplniť okienko na brankárskom poste. Čiže je to taká obojstranná spolupráca,“ informoval športový manažér klubu Peter Tirpák.
Netlačia na pílu
Klub má momentálne 25 hráčov na súpiske, z toho šiestich legionárov, ale káder ešte nie je úplne uzavretý.
„Môžem potvrdiť, že ešte stále máme dve okienka voľné pre jedného obrancu a pre jedného útočníka, samozrejme, pre Slovákov.
Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Netlačíme na pílu, sme pripravení začať aj takto. Sme však pripravení reagovať a posilniť ešte tím,“ prezradil Tirpák.
Jedným z najskúsenejších hráčov v kádri bude obranca Jakub Meliško. „Tím sa v nejakej veľkej miere nezmenil. Veľa chlapcov zostalo, čo si myslím, že je vždy dobre, sme už nejako zohratí.
A noví hráči sa javia veľmi dobre, takže verím, že to bude fajn,“ uviedol 30-ročný zadák, ktorý bol so slovenskou reprezentáciou na májových MS vo Švajčiarsku, aj keď do hry nezasiahol.
VIDEO: Obranca Meliško
„Šampionát bola pre mňa veľmi dobrá skúsenosť. Ja som za to veľmi rád a mám o to väčšiu motiváciu makať ďalej. Ako jeden zo starších hráčov sa budem snažiť odovzdať tímu čo najviac.“
Turnaj vyhral manažér
Tím chcú tréneri postaviť predovšetkým na súdržnej partii. Aj preto si hráči spestrili prípravu zaujímavým teambuldingom - zahrali si spoločne tenis. Turnaj vo štvorhre, spojený s grilovačkou, mal nečakaného víťaza.
„Trošku som bol z chlapcov sklamaný, lebo víťaz bol manažér - pán Tirpák. Ale teambuilding pred sezónou je vždy fajn. Chceme stavať tím na kolektíve a byť súdržní, lebo to rozhoduje,“ zdôraznil Ručkay.
Dukla si získala v minulom ročníku nálepku príjemného prekvapenia play off, keď najskôr v predkole vyradila Spišskú Novú Ves a následne vo štvrťfinále podľahla neskoršiemu šampiónovi z Nitry až v sedemzápasovej sérii.
„Teraz chceme v prvom rade stabilizovať klub, hlavne po finančnej stránke. Chceme pracovať s mladými hráčmi a pohybovať sa v pokojnejších vodách, nie tam dole na spodku tabuľky. Našou prvou prioritou bude, aby sme pôsobili dobrým dojmom na ľade.
Chceme hrať útočný hokej, budeme mať trošku zmenšené ihrisko, čo si myslím, že je výborné, že môžeme hrať aktívnejší hokej,“ povedal Ručkay.
Cieľ je TOP 6
Ligu čaká vyrovnanosť, viaceré tímy si dávajú za cieľ prvú šestku. „My chceme hrať o čo najlepšie priečky. Čakám, že liga bude vyrovnaná a dôležitý bude začiatok, aby sme to zachytili,“ zdôraznil Meliško.
„Máme skromnejšie ambície, ale, samozrejme, chceme hrať čo najvyššie. Urobíme všetko pre to, aby sme hrali minimálne to, čo minulú sezónu. A radi by sme sa pozreli aj vyššie,“ zaželal si Tirpák.
Podľa športového manažéra by mal klub začať súťažnú sezónu už doma v Michalovciach:
„Na 3. septembra máme naplánovaný prípravný zápas u nás doma s Debrecínom. Veríme, že to stihneme. Zatiaľ to vyzerá tak, že to zvládneme.“
Program prípravných zápasov HK Dukla Michalovce
13. augusta: HC 19 Humenné – HK Dukla Michalovce
18. augusta: HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Michalovce
20. augusta: MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce
27. augusta: HC Košice - HK Dukla Michalovce (Vranov n.T.)
1. septembra: DEAC Debrecín - HK Dukla Michalovce
3. septembra: HK Dukla Michalovce - DEAC Debrecín
10. septembra: HK Dukla Michalovce - HC Košice