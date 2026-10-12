Duchene bude Dallasu chýbať niekoľko mesiacov, musel podstúpiť operáciu

Kanadský hokejový útočník Matt Duchene bude tímu Dallas Stars v zámorskej NHL chýbať približne tri mesiace.
Tridsaťpäťročný center absolvoval operáciu zranenia v oblasti brušného svalstva a slabín, o čom klub informoval v pondelok.
Duchene v prebiehajúcej sezóne ešte nenastúpil, keďže ho Dallas pred úvodným zápasom zaradil na listinu zranených hráčov pre problémy v dolnej časti tela.
Skúsený útočník odohral v minulom ročníku základnej časti 57 zápasov, v ktorých nazbieral 45 bodov za 16 gólov a 29 asistencií. V šiestich dueloch play off pridal dva góly a sedem asistencií.
Do Dallasu prišiel pred sezónou 2023/2024 a odvtedy zaznamenal v 219 stretnutiach 192 bodov (71+121).
Pred začiatkom uplynulého ročníka podpísal s klubom štvorročné predĺženie zmluvy v celkovej hodnote 18 miliónov dolárov. Informoval o tom portál TSN.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: