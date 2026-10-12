Duchene bude Dallasu chýbať niekoľko mesiacov, musel podstúpiť operáciu

Matt Duchene
Matt Duchene (Autor: TASR/AP)
TASR|12. okt 2026 o 22:47
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Pred začiatkom minulej sezóny podpísal s klubom štvorročnú zmluvu.

Kanadský hokejový útočník Matt Duchene bude tímu Dallas Stars v zámorskej NHL chýbať približne tri mesiace.

Tridsaťpäťročný center absolvoval operáciu zranenia v oblasti brušného svalstva a slabín, o čom klub informoval v pondelok.

Duchene v prebiehajúcej sezóne ešte nenastúpil, keďže ho Dallas pred úvodným zápasom zaradil na listinu zranených hráčov pre problémy v dolnej časti tela.

Skúsený útočník odohral v minulom ročníku základnej časti 57 zápasov, v ktorých nazbieral 45 bodov za 16 gólov a 29 asistencií. V šiestich dueloch play off pridal dva góly a sedem asistencií.

Do Dallasu prišiel pred sezónou 2023/2024 a odvtedy zaznamenal v 219 stretnutiach 192 bodov (71+121).

Pred začiatkom uplynulého ročníka podpísal s klubom štvorročné predĺženie zmluvy v celkovej hodnote 18 miliónov dolárov. Informoval o tom portál TSN.

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Matt Duchene
Matt Duchene
Duchene bude Dallasu chýbať niekoľko mesiacov, musel podstúpiť operáciu
po 22:47
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