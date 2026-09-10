Slovenská osemnástka v úvode sezóne s debaklom. V drese Dubnice zažiaril Réway

Tipos SHL - vložený zápas 45. kola
HK Spartak Dubnica - JOJ Šport Slovensko 18 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)
Góly: 11. Plochotnik (Legalin, Nahalka), 17. Jakúbek (Réway, Švec), 23. Tybor (Hovorka, Réway), 36. Strážovec (Nechala), 49. Bezúch (Plochotnik, Legalin), 53. Réway (Hovorka, Beňačka), 54. Szabo (Jakúbek).
Rozhodovali: Hlinka, Valach - Drblík, Kováčik, vylúčení: 3:7, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 248
Hokejisti Spartaku Dubnica a slovenskej „osemnástky“ otvorili vo štvrtok novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže Tipos SHL.
Domáci vyhrali jednoznačne 7:0, najproduktívnejším bol Martin Réway s gólom a dvoma asistenciami.