Kapitánska pocta pre historického lídra Kings. Obranca nahradil Kopitara: Skutočná pocta

Drew Doughty sa stal novým kapitánom hokejistov Los Angeles Kings. Tridsaťšesťročný obranca prevzal úlohu po Anžem Kopitarovi, ktorý po minulej sezóne ukončil svoju kariéru.
Doughty je pätnásty kapitán v klubovej histórii, pričom od sezóny 2015/16 bol asistent po tom, čo Kopitar prevzal céčko od Dustina Browna.
Držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu ligy z roku 2016 je historický líder medzi obrancami Kings v počte gólov (165), asistencií (544), bodov (709) či odohraných zápasov (1279) a patril medzi kľúčových hráčov pri zisku Stanleyho pohára v rokoch 2012 a 2014.
LA si ho vybralo z 2. miesta draftu v roku 2008 a celú kariéru strávil v drese Kings. „Vymenovanie za kapitána tímu je pre mňa skutočnou poctou a som na to veľmi hrdý,“ uviedol Doughty vo vyhlásení, ktoré zverejnil klub.