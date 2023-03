NHL mení dodávateľa dresov. Čakajú nás veľké zmeny?

NEW YORK. Národná hokejová liga oznámila zmenu dodávateľa dresov. Od sezóny 2024/25 sa ním stane firma Fanatics.

Vystrieda spoločnosť Adidas. Tá bola druhým celoligovým dodávateľom dresov, v roku 2017 striedala Reebok.

"Toto rozšírenie nášho partnerstva so spoločnosťou Fanatics je odrazom nášho spoločného záväzku k inováciám, výkonnosti a službe našim hráčom a fanúšikom," vyhlásil komisionár NHL Gary Bettman. "Naši hráči a fanúšikovia by sa mali tešiť na to, čo spoločnosť Fanatics prinesie."