Trenčín prišiel o českého útočníka. Zamieril do popredného fínskeho tímu

Dominik Lakatoš
Dominik Lakatoš (Autor: hkduklatrencin.sk)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
TASR|9. nov 2026 o 13:56
ShareTweet0

Lakatoš odohral za Trenčín 13 duelov, v ktorých nazbieral deväť bodov.

Český hokejista Dominik Lakatoš odišiel z Dukly Trenčín. Dvadsaťdeväťročný krídelník zamieril k účastníkovi fínskej najvyššej súťaže Ilves Tampere.

„Ako sme avizovali už pri jeho príchode, Dominik mal v zmluve klauzulu, ktorá mu počas určitého časového obdobia umožňovala odísť v prípade ponuky z top európskych líg.

Dostal ponuku z Fínska, ktorú sa rozhodol prijať a my jeho rozhodnutie musíme akceptovať. Ďakujeme mu za všetko, čo pre náš klub odviedol.

Nie je veľa hráčov ako on, ktorý spája tvrdosť, srdce i hokejovú zručnosť a určite nám bude chýbať. V novom pôsobisku mu prajeme všetko dobré.

Aktívne pracujeme na doplnení kádra a v najbližších dňoch očakávame nové posily,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.

Lakatoš odohral za Trenčín 13 duelov, v ktorých nazbieral deväť bodov (4+5).

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Hráči Zvolena sa radujú z gólu.
Hráči Zvolena sa radujú z gólu.
Zvolen hlási veľkú posilu. Do tímu prichádza kanadský útočník z Česka
dnes 14:06
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»Trenčín prišiel o českého útočníka. Zamieril do popredného fínskeho tímu