Trenčín prišiel o českého útočníka. Zamieril do popredného fínskeho tímu

Český hokejista Dominik Lakatoš odišiel z Dukly Trenčín. Dvadsaťdeväťročný krídelník zamieril k účastníkovi fínskej najvyššej súťaže Ilves Tampere.
„Ako sme avizovali už pri jeho príchode, Dominik mal v zmluve klauzulu, ktorá mu počas určitého časového obdobia umožňovala odísť v prípade ponuky z top európskych líg.
Dostal ponuku z Fínska, ktorú sa rozhodol prijať a my jeho rozhodnutie musíme akceptovať. Ďakujeme mu za všetko, čo pre náš klub odviedol.
Nie je veľa hráčov ako on, ktorý spája tvrdosť, srdce i hokejovú zručnosť a určite nám bude chýbať. V novom pôsobisku mu prajeme všetko dobré.
Aktívne pracujeme na doplnení kádra a v najbližších dňoch očakávame nové posily,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič.
Lakatoš odohral za Trenčín 13 duelov, v ktorých nazbieral deväť bodov (4+5).