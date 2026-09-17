VIDEO: Debut ako z rozprávky v zámorí. Slovenský útočník dal hetrik proti krajanovi

Dominik Bednár.
Dominik Bednár. (Autor: Sioux City Musketeers)
TASR|17. sep 2026 o 09:05
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Do kanadského bodovania sa zapísal aj Jakub Dubravík.

Slovenský hokejový útočník Dominik Bednár zažiaril pri svojom debute v americkej juniorskej súťaži USHL.

V otváracom zápase novej sezóny svojho tímu Sioux City Musketeers strelil hetrik a pomohol k vysokému triumfu na ľade Green Bay Gamblers 8:3.

Všetky góly dal do siete krajana Adama Novotného, ktorý ich inkasoval dokopy šesť a debut v súťaži mu nevyšiel.

VIDEO: Tretí gól Bednára v zápase

Do kanadského bodovania sa zapísal aj Jakub Dubravík, ktorý otvoril skóre pri výhre svojho Des Moines Buccaneers na ľade Muskegonu Lumberjacks 4:1.

USHL

    Dominik Bednár.
    Dominik Bednár.
    VIDEO: Debut ako z rozprávky v zámorí. Slovenský útočník dal hetrik proti krajanovi
    dnes 09:05
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