Prešov dá šancu mladému obrancovi, angažoval niekdajšieho reprezentanta

Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu účastníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul.
Dvadsaťtriročný obranca obliekal v slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.
Bratislavský rodák pôsobil počas svojej juniorskej kariéry aj vo Švédsku a Fínsku. Niekoľko sezón pôsobil aj v druhej najvyššej súťaži za Skalicu či v uplynulej sezóne za HC TEBS Bratislava, kde v 33 zápasoch zaznamenal 8 bodov (1+7).
Fatul je ďalšou mladou prešovskou akvizíciou do novej sezóny v uplynulých dňoch. V minulom týždni oznámil minuloročný nováčik Tipsport ligy príchody Tobiasa Faitha a Kristiána Krišku. Prešov to v utorok oznámil na sociálnych sieťach.