Prešov dá šancu mladému obrancovi, angažoval niekdajšieho reprezentanta

Zdroj obrázku: Súkromný archív OF
Zdroj obrázku: Súkromný archív OF
TASR|30. jún 2026 o 21:24
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V najvyššej súťaži už pôsobil v štyroch kluboch.

Slovenský hokejový klub HC Prešov oznámil ďalšiu mladú posilu. Do tímu účastníka Tipsport ligy prichádza bývalý slovenský juniorský reprezentant Oliver Fatul.

Dvadsaťtriročný obranca obliekal v slovenskej najvyššej súťaži dresy Zvolena, Nových Zámkov, Slovana Bratislava a Nitry.

Bratislavský rodák pôsobil počas svojej juniorskej kariéry aj vo Švédsku a Fínsku. Niekoľko sezón pôsobil aj v druhej najvyššej súťaži za Skalicu či v uplynulej sezóne za HC TEBS Bratislava, kde v 33 zápasoch zaznamenal 8 bodov (1+7).

Fatul je ďalšou mladou prešovskou akvizíciou do novej sezóny v uplynulých dňoch. V minulom týždni oznámil minuloročný nováčik Tipsport ligy príchody Tobiasa Faitha a Kristiána Krišku. Prešov to v utorok oznámil na sociálnych sieťach.

Tipsport liga

Zdroj obrázku: Súkromný archív OF
Zdroj obrázku: Súkromný archív OF
Prešov dá šancu mladému obrancovi, angažoval niekdajšieho reprezentanta
dnes 21:24
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