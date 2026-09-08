V NHL odohral takmer 50 zápasov. Nitra oznámila príchod švédskeho útočníka

Ofenzívne rady slovenského hokejového klubu HK Nitra posilnil 29-ročný švédsky útočník Dmytro Timašov.
Rodák z Ukrajiny, ktorý je zároveň držiteľom švédskeho pasu má na konte počas kariéry aj 45 zápasov v zámorskej NHL za Toronto Maple Leafs, Detroit Red Wings a New York Islanders. Naposledy si obliekal dres ruského Vladivostoku v KHL.
Za uplynulých päť sezón vystriedal päť rôznych klubov. Po návrate zo zámoria pôsobil vo švédskom Brynäs IF, následne sa presunul do švajčiarskeho HC Ajoie, odkiaľ zamieril do Soči.
Potom bol jeho klubovou adresou švajčiarsky klub Servette Ženeva. V predošlom ročníku nazbieral 13 bodov v 42 dueloch za Vladivostok. „Corgoni“ informovali o príchode novej posily na svojom oficiálnom webe.
Nitra má za sebou úvodné dve domáce stretnutia v rámci Ligy majstrov. Podľahli v nich švédskym klubom Skelleftea AIK (1:6) a Växjö Lakers (1:3).
Ešte pred štartom ligovej sezóny Tipsport ligy proti Slovanu Bratislava (15. september), čaká mužstvo trénera Erika Čaládiho dvojzápas vo Fínsku proti KooKoo Kouvola (10.9.) a SaiPa Lappeenranta (12.9.).