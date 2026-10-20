Dubnici pomohla výmena trénera. Po vyrovnanom úvode si zvyšok duelu postrážila

Hokejisti HK Spartak Dubnica.
Hokejisti HK Spartak Dubnica. (Autor: Facebook/HK Spartak Dubnica)
TASR|20. okt 2026 o 20:45
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Dubničanom patrí po treťom víťazstve v uplynulých štyroch dueloch v tabuľke 2. priečka.

Tipos SHL - predohrávka 11. kola

HK Detva - TSS Group Dubnica nad Váhom 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Góly: 1. Chlepčok (Sedliačik, Ďaloga), 13. Sládok (Zorvan, Ďaloga) – 4. Panhelov-Juldašev (Jakúbek, Tybor), 10. Tybor (Jakúbek, Švec), 34. Hovorka (Jakúbek, Panhelov-Juldašev), 57. Plochotnik (Legalin, Maruna)

Rozhodovali: Bogdaň, Kalina - Fekete, Jochman

Vylúčení: 4:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

Diváci: 208

Detva: Trenčan – Zorvan, Sládok, Škultéty, Hraško, Meszároš, Pozsár, Lörincz – Chlepčok, Sedliačik, Ďaloga – Sokoli, Kylnar, Ragan – Plančár, Gašo, Dobiš – Paučík, Čunderlík, Kubáš

Dubnica: Kukučka – Nahalka, Hovorka, Nahálka, Pangelov-Juldašev, Roman, Bečár, Ďurina, Strážovec – Tybor, Švec, Jakúbek – Maruna, Plochotnik, Legalin – Suchý, Beňačka, Bezúch – Mikula, Ďuriš, Szabo

Hokejisti Dubnice nad Váhom zvíťazili v utorkovej predohrávke 11. kola Tipos SHL na ľade Detvy 4:2.

Uspeli tak vo svojom prvom stretnutí po zmene na trénerskom poste, keď na miesto Romana Stantiena prišla trojica Peter Kopecký, Roman Chatrnúch a František Kučera.

Dubničanom patrí po treťom víťazstve v uplynulých štyroch dueloch v tabuľke 2. priečka o šesť bodov za Humenným, ktoré má jeden zápas k dobru.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hokejisti HK Spartak Dubnica.
    Hokejisti HK Spartak Dubnica.
    Dubnici pomohla výmena trénera. Po vyrovnanom úvode si zvyšok duelu postrážila
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