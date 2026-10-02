V Detroite sa všetko rúca. Jeden chce ísť preč a nemôže, ďalší chce hrať a tiež nemôže

„Loď, ktorá sa plaví do neznáma... Kapitán už dávno opustil,“ spieva kapela Tublatanka a podobné myšlienky sa musia niesť ulicami Detroitu. Alebo je to ešte horšie a môžeme to označiť za potápajúcu sa loď?
Ktovie. A kto túto loď zachráni?
Z historického klubu originálnej šestky NHL sa stala loď, ktorá nemá smer a za sebou má divoké leto, kde sa všetko rúcalo. Detroit si svojou nerozhodnosťou viackrát strelil do nohy.
Leto, ktoré rozbilo klub
Po desiatej sezóne v rade bez play-off požiadal kapitán Dylan Larkin, ktorý je domáci hráč a pochádza z Michiganu, o výmenu. Vedeniu dal stručný zoznam troch klubov, kde by ju akceptoval.
Red Wings stále neopustil, ale fanúšikovskú základňu si svojím správaním poriadne pohneval. Pred sezónou mu klub odobral kapitánske „C“.
Larkin si nerozumel s generálnym manažérom Steveom Yzermanom, ktorého klub v júli „vyhodil“. Aby to však pre klubovú legendu nebolo také kruté, papierovo ho naopak povýšili na pozíciu poradcu.
Celé leto klub nemal nikoho na pozícii generálneho manažéra. Dva mesiace tak nemal kto pracovať na Larkinovej výmene či podpisovať nové zmluvy.
Novým manažérom sa napokon stal Shawn Horcoff, ale len s nálepkou „dočasný“. Do tejto roly ho uviedli 15. septembra a majiteľ klubu dodal, že hľadanie generálneho manažéra stále pokračuje.
Aby toho nebolo málo, klubu stále chýba jeden z kľúčových obrancov Simon Edvinsson. Ten je obmedzený voľný hráč a počas leta nemal s kým rokovať o novej zmluve.
Teraz už diskusie prebiehajú, ale o dohode zatiaľ ani chýru ani slychu. Obranca sa preto vrátil do Švédska, kde trénuje.
Yzerplan zlyhal
Všetko pritom malo byť inak. Keď Yzerman prišiel z Tampy Bay, kde vybudoval jeden z najúspešnejších tímov, mal nálepku snáď najlepšieho generálneho manažéra v lige.
Svoj „Yzerplan“ mal predstaviť aj v „motovorom meste“, kde mal priniesť opäť radosť z hokeja, ako to robil počas svojich hráčskych čias. A fanúšikovia už určite snívali, že prinesie aj Stanley Cup, čo sa mu ako hráčovi podarilo trikrát.
Red Wings mali byť v roku 2026 na ceste na vrchol. Namiesto konca prestavby a nadšenia zo začiatku novej sezóny, však idú z Detroitu samé negatíva a zdá sa, že klub nemá jasný smer.
V NHL je najdlhšie čakajúcim mužstvom na play-off a sezónu začne s prvým centrom Andrewom Coppom, s chabou hĺbkou kádra, chýbajúcim obrancom číslo 2, a mnohými otáznikmi o budúcnosti klubu.
Zmenilo sa toho málo a pritom tak veľa
Magazín The Athletic umiestnil Detroit vo svojich projekciách na posledné miesto v Atlantickej divízii a očakáva zisk 88 bodov. Na play-off mu dáva 23-percentné šance.
Klub má stále kvalitných hráčov ako Seider, Raymond či DeBrincat, takže úplne posledným priečkam by sa mal vyhnúť.
Red Wings toho veľa v lete nezmenili. Nemal kto. Dva mesiace nebol na pozícii generálneho manažéra nikto. A pritom sa zdá, že sa toho zmenilo tak veľa.
Pre organizáciu je celé leto veľkou čiernou škvrnou na reputácii jedného z top klubov histórie NHL.
Na aktuálnu situáciu sa novinári pýtali aj trénera Todda McLellana.
„Zatiaľ je to dobré,“ hodnotil nastavenie v kabíne. „Máme pred sebou nejaké prekážky, ktoré budeme musieť prekonávať, ale o tom sa budeme rozprávať v kabíne.“
Hráčom ostáva kontrolovať to, čo môžu. A to sú ich výkony na ľade.
Detroit odohrá sedem z prvých ôsmich zápasov na domácom ľade a ich súperi zo začiatku nie sú z kategórie najsilnejších. Nádej do nových dní by tak mohlo vniesť pár výhier.
Larkin by chcel dôveru späť. Je to nemožné
Čo sa však udeje s Dylanom Larkinom?
Ten sa sám dostal do zapeklitej situácie, z ktorej už niet cesty späť. Z nefungujúcej organizácie chce preč, ale nedal jej k tomu výhodné podmienky.
Vďaka plnej klauzule o nevymeniteľnosti má možnosť akýkoľvek trejd vetovať. Vybral si tak tri kluby, kde by rád zamieril. Tieto kluby mali byť Vegas, Minnesota a Florida. Teda mužstvá, ktoré majú málo priestoru pod platovým stropom a značne obmedzenú flexibilitu.
Žiaden z nich neposlal uspokojivú ponuku a výmena sa nekonala.
Neskôr Larkin podľa Elliottea Friedmana svoj list rozšíril na približne sedem až osem tímov. Ďalšími mužstvami na jeho zozname boli zrejme Dallas, Tampa Bay, Colorado a Washington. Stále je však veľmi vyberavý. Chce mužstvo, kde bude mať šancu na Stanley Cup a nechce ísť do Kanady.
Pred začiatkom sezóny Larkin vyhlásil, že ak nebude vymenený, je ochotný za klub hrať. Center je však zranený v hornej časti tela a jeho návrat sa odkladá.
„Chcem byť na ľade. Zranenie prišlo v nešťastnom čase, chcel by som si svojimi skutkami opäť vybudovať dôveru v kabíne a medzi fanúšikmi,“ povedal Larkin, ktorému klub odobral kapitánske „C“.
Za istých okolností by bol návrat lídra mužstva do tréningového kempu pozitívnym signálom aj po žiadosti o výmenu. Tu je to však inak.
Jeho tlačová konferencia však bola napätá a nejasná. Teraz sa v Detroite môže pripraviť akurát tak na fanúšikovské bučanie a to bez ohľadu na to, v akom drese nastúpi.
Edvinsson už cíti frustráciu
Úplne iný prípad je Simon Edvinsson. Ten chce hrať, ale aj pre nekompetenciu klubu nemôže.
23-ročného švédskeho obrancu si Red Wings vybrali ako šestku draftu v roku 2021. V klube hral počas štyroch uplynulých sezón, pričom stabilným členom zostavy bol posledné dva roky.
Po skončení nováčikovského kontraktu však stále čaká na nový kontrakt. S rastúcim platovým stropom by bolo výhodou pre klub podpísať dlhodobý kontrakt, čo podľa niektorých informácií chce aj sám hráč.
Niektoré zdroje však tvrdia, že klub preferuje kratší kontrakt, čo na prvý pohľad veľký zmysel nedáva.
Jedno je jasné. Edvinsson chce hrať. Až tak, že si pred sezónou vybavil vlastnú poistku a s mužstvom absolvoval tréningový kemp. Keďže však stále k dohode nedospeli a sezóna už začala, presunul sa do Švédska, kde trénuje s hráčmi Frölundy.
Všetci ostatní obmedzení voľní hráči v NHL okrem Alexandra Nikishina z Caroliny sa so svojimi mužstvami dohodli na nových zmluvách.
Pri Edvinssonovi sa nedá zabrániť presvedčeniu, že nie je podpísaný kvôli dysfunkčnosti celej organizácie. Podľa novinára Pagnottu už z obrancovej strany cítiť frustráciu.
Pochopiteľne. S klubom mohol zmluvu podpísať už počas ktoréhokoľvek z uplynulých 456 dní, ale nestalo sa tak. V minulosti sa podpis naťahoval aj s Raymondom a Seiderom. Pre Detroit ako hráčsku destináciu to nerobí dobré meno.
Keby Detroit Edvinssona podpísal pred letom, pred zmluvami Buiuma či Makara a pred vysokým nárastom cenovky, bolo by to za menšie peniaze, ako to bude teraz.
„Vieme, že tu chce byť a aj my už chceme, aby tu bol,“ hovoril jeho defenzívny kolega Seider. „Každý musí bojovať za svoj kontrakt a on v tom má našu podporu. Tešíme sa, keď podpíše a dúfame, že to bude čím skôr, pretože je dôležitou súčasťou nášho tímu.“
Počas Edvinssonovej absencie by mal byť partnerom Seidera v prvej obrane Albert Johansson.
Bez vízie a smeru
Detroit má mnoho problémov. Ich zárodok však môže vychádzať priamo z vedenia klubu.
Od majiteľa Chrisa Illitcha chýba jasná vízia a smer. Nespokojnosť s konaním majiteľa vyjadrujú jasne aj fanúšikovia.
Horcoff je len dočasným manažérom, čo vysiela signál, že Illitch s ním dlhodobo neráta a neočakáva od neho rozhodnutia, ktorá určia smerovanie klubu na dlhšie obdobie.
Je možné, že kroky ohľadom Larkina či Edvinssona musí majiteľ sám schváliť.
Pre dobro klubu Original Six by mali Edvinssona čím skôr podpísať na čím dlhšie a Larkina poslať preč. A čím skôr sa dohodnúť aj s Alexom DeBrincatom na predĺžení novej zmluvy.
Smerom do novej sezóny im ostáva dúfať v progres mladíkov, ale ani to nebola v posledných rokoch ich silná stránka. Za posledných desať rokov vyberali 14-krát v prvom kole, z toho sedemkrát v prvej desiatke. Až na pár výnimiek sa z týchto hráčov nestali elitní hokejisti.
Detroit má za sebou leto, kde sa všetko rúcalo. Ak sa chcú vrátiť do relevancie, musia to v klube nejak prekopať.
Tabuľky NHL
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