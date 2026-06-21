Šampióni z Caroliny si poistili skúseného útočníka. Zmluva podpísal počas osláv titulu

Nicolas Deslauriers
Nicolas Deslauriers (Autor: Around The Horn Hockey)
TASR|21. jún 2026 o 09:59
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Carolina ho získala pred uzávierkou výmen z Philadelpie.

Skúsený hokejový útočník Nicolas Deslauriers zostáva v kádri Caroliny Hurricanes. S vedením čerstvého šampióna NHL sa dohodol na predĺžení zmluvy o ďalšie dva roky.

Deslauriers a generálny manažér klubu Eric Tulsky podpísali nový kontrakt priamo na pódiu pred fanúšikmi počas majstrovských osláv v Raleigh.

Podľa webu puckpedia.com zarobí 35-ročný krídelník ročne 875.000 dolárov. Carolina ho získala pred uzávierkou výmen z Philadelpie, celkovo odohral v základnej časti v dresoch Flyers a Hurricanes 31 zápasov, v ktorých nazbieral dve asistencie a 38 trestných minút.

V bojoch o Stanleyho pohár dostal šancu v jednom dueli. Kanadský útočník hral v minulosti v NHL aj za Buffalo Sabres, Montreal Canadiens, Anaheim Ducks a Minnesotu Wild. Informoval o tom portál TSN.ca.

NHL

Nicolas Deslauriers
Nicolas Deslauriers
Šampióni z Caroliny si poistili skúseného útočníka. Zmluva podpísal počas osláv titulu
dnes 09:59
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