Slafkovského spoluhráč vynechal tréning. Po dvoch dueloch má na konte gól a asistenciu

Juraj Slafkovský, Ivan Demidov a Lane Hutson oslavujú gól.
Juraj Slafkovský, Ivan Demidov a Lane Hutson oslavujú gól. (Autor: REUTERS.)
TASR|5. okt 2026 o 18:12
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Na ľade bol aj útočník Oliver Kapanen.

Ruský hokejista Ivan Demidov sa nezúčastnil na pondelkovom tréningu Montrealu Canadiens.

Dvadsaťročný útočník dostal deň určený na terapiu a regeneráciu. V úvodných dvoch dueloch novej sezóny NHL nazbieral gól a asistenciu.

Demidov v oboch stretnutiach nastupoval v druhom útoku po boku slovenského krídelníka Juraja Slafkovského a centra Alexa Newhooka.

Canadiens použili rovnaké zloženie formácií v otváracom zápase proti Torontu i následne proti Pittsburghu.

Montreal najskôr zdolal Maple Leafs 3:2, v druhom dueli podľahol Penguins 5:6 po predĺžení.

Na pondelkovom tréningu už nechýbal obranca Alexandre Carrier, ktorý nedohral stretnutie v Pittsburghu pre zranenie v hornej časti tela a trénoval v bežnom drese.

Na ľade boli aj útočník Oliver Kapanen, ktorý laboroval so zranením v dolnej časti tela, a obranca Kaiden Guhle.

Ten pokračuje v návrate po menšej operácii priťahovača a takisto trénoval v bežnom drese.

Canadiens čaká v noci na stredu domáci súboj s obhajcom Stanleyho pohára Carolinou Hurricanes. Informoval o tom portál TSN.

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