VIDEO: Útočník Hendersonu skóroval. Ďalší dvaja Slováci asistovali, Mešár bol hviezdou

Slovenský hokejista Jakub Demek zaznamenal v drese Hendersonu prvý gól v novej sezóne nižšej zámorskej AHL.
Dvadsaťtriročný útočník pomohol svojmu tímu k triumfu 5:2 nad Ontariom Reign aj s Martinom Chromiakom, ktorý nebodoval. Mal k tomu štyri mínusky, čo bolo najviac s tímu.
Demek sa presadil 29 sekúnd pre koncom tretej tretiny, keď trafil práznu bránku hostí. V drese Silver Knights sa darilo bodovo aj jeho krajanovi a obrancovi Jozefovi Viliamovi Kmecovi.
Prihrával práve Demekovi na gól a asistenciu dosiahol aj pri prvom presnom zásahu tímu, presadil sa Jackson Hallum.
VIDEO: V 21. sekunde asistencia Kmeca a od 2:20 gól Demeka
Pre Demeka to bol prvý gól a aj bod v sezóne. Kmec má na konte tri asistencie.
Radoval sa aj Oliver Okuliar v drese Wilkes-Barre/Scranton Penguin. Jeho tím vyhral doma nad Clevelandom 6:3. Slovenský útočník asistoval na gól Melvinovi Fernströmovi, ktorý upravil na 3:1.
VIDEO: Asistencia Okuliara
Okuliar odohral šesť duelov a má bilanciu 1+2. Laval s Filipom Mešárom natiahol víťaznú sériu už na päť duelov. Rocket vyhrali doma nad Uticou hladko 4:0.
Mešár síce nebodoval a bol aj raz vylúčený, no napriek tomu ho vyhlásili za tretiu hviezdu zápasu. Po 6 stretnutiach má na konte dva góly a dve asistencie.
Priestor v bránke Toronta dostal Samuel Hlavaj. Nastúpil tretíkrát v sezóne a pomohol tímu k triumfu 5:4 po predĺžení nad Bellevile Senators. Pripísal si 21 zákrokov
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