Hossov odkaz v Detroite má pokračovateľa. Klub si útočníka poistil na sedem rokov

Americký hokejista Alex DeBrincat podpísal s Detroitom nový sedemročný kontrakt s priemerným ročným platom 13 miliónov dolárov.
Dvadsaťosemročný útočník nastrieľal vlani v zámorskej NHL 41 gólov, čím sa stal prvým hráčom Red Wings s aspoň 40 presnými zásahmi od Mariána Hossu v roku 2009.
Dvojnásobný účastník All Star zápasu začal nový ročník efektívne. V šiestich zápasoch si pripísal štyri góly a štyri asistencie, no jeho tím sa tešil z víťazstva iba raz.
DeBrincat prišiel do Detroitu z Ottawy v roku 2023 a hneď v prvej sezóne sa dostal do hviezdneho výberu.
Vo svojej doterajšej kariére v profilige nastrieľal 298 gólov a pripísal si 603 kanadských bodov, pripomenula agentúra AP.
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