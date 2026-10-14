Hossov odkaz v Detroite má pokračovateľa. Klub si útočníka poistil na sedem rokov

Alex DeBrincat.
Alex DeBrincat. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. okt 2026 o 17:48
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Dvojnásobný účastník All Star zápasu začal nový ročník efektívne.

Americký hokejista Alex DeBrincat podpísal s Detroitom nový sedemročný kontrakt s priemerným ročným platom 13 miliónov dolárov.

Dvadsaťosemročný útočník nastrieľal vlani v zámorskej NHL 41 gólov, čím sa stal prvým hráčom Red Wings s aspoň 40 presnými zásahmi od Mariána Hossu v roku 2009.

Dvojnásobný účastník All Star zápasu začal nový ročník efektívne. V šiestich zápasoch si pripísal štyri góly a štyri asistencie, no jeho tím sa tešil z víťazstva iba raz.

DeBrincat prišiel do Detroitu z Ottawy v roku 2023 a hneď v prvej sezóne sa dostal do hviezdneho výberu.

Vo svojej doterajšej kariére v profilige nastrieľal 298 gólov a pripísal si 603 kanadských bodov, pripomenula agentúra AP.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Alex DeBrincat.
Alex DeBrincat.
Hossov odkaz v Detroite má pokračovateľa. Klub si útočníka poistil na sedem rokov
dnes 17:48
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