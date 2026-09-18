Pastrňák má za sebou najlepšie leto za posledné roky: Som veľmi hladný po úspechu

Český hokejový útočník Bostonu David Pastrňák má za sebou vydarené leto a teší sa na novú sezónu NHL.
Rád by v nej zvýšil počet strelených gólov, túži však predovšetkým po tímovom úspechu, aby mal ďalšiu šancu získať vytúžený Stanleyho pohár. Uviedol to v rozhovore pre zámorské médiá po začiatku prípravného kempu Bruins.
Hviezdny český hráč si leto užil najmä vďaka tomu, že ho neobmedzovali zdravotné problémy, ktoré musel riešiť v posledných rokoch. Mal tak dostatok času venovať sa rodine aj tréningu.
Pastrňák: Najlepšie leto za posledné tri roky
„Prirodzene sa sem-tam vyskytol nejaký zádrhel, ale bolo to pre mňa najlepšie leto za posledné tri roky,“ uviedol Pastrňák, ktorý vlani zmeškal začiatok tréningového kempu pre zápal šľachy v kolene.
VIDEO: Rozhovor s Pastrňákom
Pochvaľoval si, že vďaka dobrému zdravotnému stavu sa mohol vrátiť k osvedčenému mimosezónnemu režimu. „To je paráda.
Veľmi rád behám, ale v predchádzajúcich rokoch som toho počas leta veľa nabehať nemohol. A nemohol som ani hrať tenis,“ konštatoval Pastrňák.
Tenis je dôležitou súčasťou mojej prípravy
„Niekomu to môže znieť možno trochu zvláštne, ale tenis je dôležitou súčasťou mojej prípravy. Na kurte som strávil množstvo hodín, takže bolo veľmi fajn sa k nemu vrátiť.
Celkovo si myslím, že je skvelý na reakcie. Človek tam absolvuje aj šprinty, takže ide o trochu iný druh kondičného tréningu,“ vysvetlil Pastrňák.
Do nadchádzajúcej sezóny, ktorá sa v zámorí začne v utorok 29. septembra a Boston ju odštartuje hneď v úvodný hrací deň súbojom proti New Yorku Rangers, vstúpi po prvý raz ako tridsiatnik.
Aj s ohľadom na pribúdajúce roky by rád premenil na realitu doteraz nenaplnený sen o zisku Stanleyho pohára.
„Som veľmi hladný (po úspechu). Samozrejme, klamal by som, keby som povedal, že to nemám niekde vzadu v hlave.
Už je to predsa len nejaký čas. Chcem mať ďalšiu šancu a mám obrovskú chuť pokúsiť sa o to znova,“ povedal Pastrňák, ktorý predvlani na domácich majstrovstvách sveta vystrelil vo finále zlato, no vo finálovej sérii NHL v roku 2019 bol naopak na strane zdolaných, keď Boston podľahol v siedmich zápasoch so St. Louis Blues.
Dobre si však uvedomuje, že v nabitej Atlantickej divízii to pre Bruins nebude vôbec jednoduché.
V žiadnom zápase nebude priestor na chyby
„Úprimne – v našej divízii nie je vôbec priestor na chyby. Každý sa zlepšuje, vrátane nášho tímu.
Základná časť je však o dva zápasy dlhšia a myslím si, že ak bola predtým hranica postupu 90 bodov, teraz je to 100.
V žiadnom zápase nebude priestor na chyby, zakaždým bude potrebné byť dobre pripravený,“ uviedol Pastrňák.
Verí, že všetko bude pre jeho tím jednoduchšie v porovnaní s vlaňajším vstupom do sezóny, keď pri mužstve začínal kouč Marco Sturm.
Musíme byť jednoducho pripravení
„Pre nás to teraz bude oveľa jednoduchšie vďaka tomu, že sa nebudeme musieť učiť nový systém.
Bol to, samozrejme, minulý rok veľký krok, ale teraz už nie je žiadny priestor na výhovorky. Musíme byť jednoducho pripravení a hneď od začiatku byť dobre naladení na každý zápas,“ zdôraznil Pastrňák.
Sám by chcel tímu pomôcť väčším počtom strelených gólov. Už štyrikrát za sebou prekonal stobodovú hranicu, no zápisov v kolónke gólov v jeho podaní v minulej sezóne výrazne ubudlo.
Zatiaľ čo v sezóne 2022/23 si stanovil osobné maximum 61 gólmi a následne si pripísal 47 a 43 gólov, v uplynulom ročníku posunul osobný rekord v počte asistencií (71), ale skóroval „len“ dvadsaťdeväťkrát.
Za posledných desať sezón strelil menej gólov (20) iba v sezóne 2020/21, ktorú skrátil koronavírus.
Veľmi rád by som opäť strieľal góly
„Samozrejme, veľmi rád by som opäť strieľal góly, ale všetci viete, ako to mám s tvorbou hry a prihrávkami: milujem to. Nemám s tým žiadny problém.
Keď uvidím spoluhráča v lepšej streleckej pozícii, než v akej som ja, vždy mu prihrám. Takže áno, každý chce, samozrejme, dávať góly, pretože práve to je na tom krásne, ale nech už ide o akúkoľvek úlohu, veľmi rád by som zvládal oboje,“ vyhlásil Pastrňák.
V slávnom klube by sa tiež mohol dočkať veľkej pocty a viesť mužstvo do sezóny v úlohe kapitána.
Ten bude ešte len oznámený, pričom za hlavných kandidátov sú považovaní práve rodák z Havířova a obranca Charlie McAvoy.
„Momentálne to nie je naša starosť. Som tu na to, aby som si poriadne robil svoju prácu, nech už je akákoľvek,“ uviedol Pastrňák.