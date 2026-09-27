Boston má nového lídra. Kapitánom sa stal podľa očakávaní Pastrňák

David Pastrňák sa stal novým kapitánom Bostonu
David Pastrňák sa stal novým kapitánom Bostonu (Autor: X/Boston Bruins)
ČTK|27. sep 2026 o 17:35
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Céčko na drese ponesie ako šiesty Čech v histórii NHL.

Český útočník David Pastrňák povedie vo svojej trinástej sezóne v Bostone hokejistov Bruins v NHL ako kapitán. Americký klub to oznámil na svojom webe.

Tridsaťročný rodák z Havířova sa stal šiestym českým hokejistom, ktorému v NHL zverili nastálo kapitánske "céčko".

V predchádzajúcej sezóne bol kapitánom Anaheimu obranca Radko Gudas, ktorý sa v lete vrátil do tímu Floridy.

V minulosti plnili túto úlohu v elitnej zámorskej súťaži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado).

Pastrňák sa stal 28. kapitánom slávneho klubu z takzvanej Original Six, skupiny šiestich tímov, ktorá hrala NHL v rokoch 1942 až 1967.

Vo funkcii vystriedal Brada Marchanda, ktorý v nej skončil vlani, keď ho získala Florida. V uplynulom ročníku Boston stáleho kapitána nemal.

Kapitánmi Bruins boli v nedávnej minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.

Pastrňák, ktorého Boston draftoval v roku 2014, doteraz v NHL za tím odohral 833 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 420 gólov a 513 asistencií. S 933 bodmi je šiestym najproduktívnejším hráčom v klubovej histórii, medzi strelcami je piaty.

V roku 2020 získal Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL spolu s Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu.

Štyrikrát si vyslúžil nomináciu do Stretnutia hviezd. V Bostone mu beží osemročná zmluva na 90 miliónov dolárov do roku 2031.

NHL

David Pastrňák sa stal novým kapitánom Bostonu
David Pastrňák sa stal novým kapitánom Bostonu
Boston má nového lídra. Kapitánom sa stal podľa očakávaní Pastrňák
dnes 17:35
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