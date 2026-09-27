Boston má nového lídra. Kapitánom sa stal podľa očakávaní Pastrňák

Český útočník David Pastrňák povedie vo svojej trinástej sezóne v Bostone hokejistov Bruins v NHL ako kapitán. Americký klub to oznámil na svojom webe.
Tridsaťročný rodák z Havířova sa stal šiestym českým hokejistom, ktorému v NHL zverili nastálo kapitánske "céčko".
V predchádzajúcej sezóne bol kapitánom Anaheimu obranca Radko Gudas, ktorý sa v lete vrátil do tímu Floridy.
V minulosti plnili túto úlohu v elitnej zámorskej súťaži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado).
Pastrňák sa stal 28. kapitánom slávneho klubu z takzvanej Original Six, skupiny šiestich tímov, ktorá hrala NHL v rokoch 1942 až 1967.
Vo funkcii vystriedal Brada Marchanda, ktorý v nej skončil vlani, keď ho získala Florida. V uplynulom ročníku Boston stáleho kapitána nemal.
Kapitánmi Bruins boli v nedávnej minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.
Pastrňák, ktorého Boston draftoval v roku 2014, doteraz v NHL za tím odohral 833 zápasov základnej časti, v ktorých zaznamenal 420 gólov a 513 asistencií. S 933 bodmi je šiestym najproduktívnejším hráčom v klubovej histórii, medzi strelcami je piaty.
V roku 2020 získal Maurice Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL spolu s Alexandrom Ovečkinom z Washingtonu.
Štyrikrát si vyslúžil nomináciu do Stretnutia hviezd. V Bostone mu beží osemročná zmluva na 90 miliónov dolárov do roku 2031.