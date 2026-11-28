Na svoj najlepší večer v aktuálnej sezóne českej hokejovej extraligy si slovenský útočník Dávid Gríger musel počkať až do konca novembra.
V piatkovom stretnutí 23. kola na ľade Litvínova zaznamenal dva góly a jednu asistenciu, čím výrazne prispel k triumfu Mladej Boleslavi 5:0.
Za jediný večer tak zdvojnásobil svoj dovtedajší sezónny bodový zisk. Stredočesi zároveň dosiahli najvyššie víťazstvo v aktuálnom súťažnom ročníku.
„Takýto zápas sme potrebovali ako soľ. Skvelý výkon od všetkých chalanov, ktorí tam dnes vybehli. Musíme sa takto prezentovať, hrať takýto poctivý hokej. Super to bolo aj odzadu, blokovanie striel a výborne z obrany,“ hodnotil Gríger v rozhovore pre oficiálny klubový web BK Mladá Boleslav.
Slovenský útočník už v siedmej minúte asistoval pri otváracom góle Davida Moravca, v 27. minúte zvýšil na 2:0 a v 57. minúte spečatil výsledok stretnutia.
Na jeho druhom góle sa asistenciou podieľal krajan Pavol Skalický, ktorý predtým prihral aj na štvrtý zásah hostí v podaní Tomáša Hyku.
VIDEO: Zostrih zápasu Litvínov - Mladá Boleslav
„Vieme, čo sa od nás očakáva a že to úplne nevychádzalo. Sme radi, že sme dnes mohli mužstvu pomôcť aj tými gólmi, takže skvelé. Ale budem sa opakovať. Bolo tam množstvo skvelej práce aj od všetkých ostatných hráčov. Výborne hrali chalani pri oslabeniach.
Takže dnes je to z veľkej časti práve ich zásluha, padali tam na 'hubu' a k tomu sme, samozrejme, mali aj výborného 'Mokrasa' vzadu. Takže uznanie patrí celému mužstvu,“ vyzdvihol Gríger prácu spoluhráčov vrátane brankára Vojtěcha Mokrého, ktorý si udržal čisté konto.
Bol to skvelý výkon všetkých
Gríger mal pred piatkovým duelom na konte iba dva góly a jednu asistenciu. Neskrýval preto spokojnosť ani s vlastným výkonom.
„Som naozaj rád, že som konečne mužstvu pomohol. Očakáva sa to odo mňa, nechcem sa skrývať a teší ma, že sa mi tiež darilo. V hokeji to však takto chodí. Ale ako hovorím, nie je to len o mne a dnes to bol skvelý výkon všetkých.“
Mladá Boleslav napriek presvedčivému víťazstvu naďalej bojuje o zlepšenie svojho postavenia v 14-člennej extraligovej tabuľke, v ktorej figuruje na 12. priečke.
„Samozrejme, vieme, kde v tabuľke sme. Snažíme sa tým však nezväzovať, pretože človeka to vyvedie z miery a na ľade nie je v pokoji. Opakujem, že vieme, kde sme, a každý zápas musíme bojovať a dávať do toho sto percent.
Od začiatku sa trápime s produktivitou a na každý gól sa strašne nadrieme, góly naopak dostávame lacné. Dnes sa však podarilo hrať dobre odzadu,“ pokračoval slovenský útočník.
Hokej hrať vieme
Po sérii neúspechov si Gríger víťazstvo mimoriadne cenil, no zároveň upozornil, že mužstvo nesmie podľahnúť eufórii.
„Opäť sme si raz ukázali, že ten hokej jednoducho hrať vieme. A keď robíme tie veci, ktoré máme, môžeme hrať s kýmkoľvek. Samozrejme, nikto z nás po tomto zápase nebude lietať v oblakoch, všetci stojíme nohami pevne na zemi.
Víťazstvo si vážime, pretože tu sa body nezískavajú ľahko. Skvelá výhra pre nás, takže si to teraz užijeme. Ale ako sa hovorí, len do polnoci – potom sa už začneme pripravovať na ďalší ťažký zápas.“
Gríger verí, že vysoké víťazstvo v Litvínove pomôže mužstvu predovšetkým po psychickej stránke a môže byť zlomovým momentom v doterajšom neúspešnom priebehu sezóny.
„Verím, že by nám to mohlo pomôcť hlavne psychicky. Ako som hovoril, opäť sme si ukázali, že to funguje. Verím, že nás to nakopne, naštve a budeme pokračovať ďalej,“ uzavrel slovenský útočník.