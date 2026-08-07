Prešov získal útočníka so skúsenosťami z NHL. Hral za Vancouver a Ottawu, vyskúšal aj DEL

Darren Archibald v drese Vancouveru.
Darren Archibald v drese Vancouveru. (Autor: Sportsnet)
TASR|7. aug 2026 o 09:22
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Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL.

Hokejový klub HC Prešov získal do svojich radov kanadského útočníka Darrena Archibalda so skúsenosťami zo zámorskej NHL.

Tridsaťšesťročný krídelník odohral v profilige za Vancouver a Ottawu dokopy 55 zápasov, v ktorých nazbieral 14 bodov (6+8).

Väčšinu zámorskej kariéry strávil v nižšej AHL, kde nastúpil na 457 duelov a získal 208 bodov (109+99).

Po príchode do Európy hral najprv za Viedeň Capitals a ďalšie štyri sezóny v drese Wolfsburgu.

V nemeckej DEL nastúpil na 220 stretnutí a pripísal si 148 bodov (80+68). Minulý ročník strávil v maďarskom Fehérvár AV19.

„Do Prešova tak prichádza parádny mix skúseností, tvrdosti a ofenzívnych i defenzívnych schopností,“ napísal klub na sociálnych sieťach.

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