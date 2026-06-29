Vladař zostáva vo Philadelphii. Podpísal s ňou päťročnú zmluvu

Čech Daniel Vladař sa dohodol s klubom zámorskej NHL Philadelphiou Flyers na päťročnom kontrakte.
Začne platiť od sezóny 2027/2028 a ročne by mala 28-ročnému brankárovi vyniesť 5,5 milióna dolárov. Informovala o tom TSN.
Vladař prišiel do Philadelphie v lete 2025 ako voľný hráč po pôsobení v Calgary. S Flyers následne podpísal dvojročnú zmluvu s platom 2,2 milióna ročne.
Už počas prvej sezóny sa stal oporou „letcov“ a vybojoval so pozíciu brankárskej jednotky tímu.
V základnej časti nastúpil do 52 zápasov, v ktorých mal 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,42 inkasovaného gólu na zápas a tím doviedol k 29 víťazstvám.
Flyers sa prebojovali do play off, v ktorom najskôr vyradili Pittsburgh 4:2 na zápasy a následne prehrali s neskorším víťazom Stanleyho pohára Carolinou 0:4 v sérii.
Vladař nastúpil do všetkých 10 zápasov vyraďovacej časti. Mal v nich 92,2-percentnú úspešnosť zákrokov, priemer 2,18 inkasovaného gólu na zápas a dvakrát si udržal čisté konto.
Generálny manažér Flyers Daniel Briere uviedol, že podpis nového kontraktu s Vladařom je jedna z priorít klubu.
Český brankár vstupuje do posledného roka súčasnej zmluvy, takže nový kontrakt môže oficiálne podpísať až od 1. júla.